Portugal inicia Eurobasket com vitória histórica e com Neemias Queta a brilhar

A seleção nacional iniciou o Eurobasket com uma vitória frente à República Checa por 62-50, em jogo do Grupo A, disputado na Xiomani Arena, em Riga, na Letónia.Após 14 anos de ausência da fase final do Campeonato da Europa, a equipa treinada por Mário Gomes contou com Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, em grande destaque, uma vez que foi o melhor marcador da partida com 21 pontos, tendo ainda conquistado 17 pontos.Ao intervalo, Portugal já vencia por 32-29, tendo no segundo tempo confirmado a boa exibição que lhe permitiu alcançar a primeira vitória de sempre frente aos checos, que são 19.ª seleção do ranking, enquanto a seleção nacional ocupa o 56.º lugar.Além de Neemias Queta, destaque ainda para o excelente jogo do base Rafael Lisboa - filho do histórico Carlos Lisboa -, que contribuiu com 15 pontos, com três triplos marcados em sete tentativas.Naquela que é a quarta presença no Eurobasket, Portugal vai agora defrontar a Sérvia (sexta-feira), Turquia (sábado), Letónia (segunda-feira) e Estónia (3 de setembro). Para se apurar para os oitavos de final, precisa de ficar nos quatro primeiros lugares do grupo, em seis equipas.A 42.ª fase final do Europeu começou esta quarta-feira e termina a 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).