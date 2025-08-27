Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Neemias Queta foi estrela na primeira vitória de sempre frente à Chéquia.
Neemias Queta foi estrela na primeira vitória de sempre frente à Chéquia.FOTO: EPA/TOMS KALNINS
Desporto

Portugal inicia Eurobasket com vitória histórica e com Neemias Queta a brilhar

A seleção nacional venceu a República Checa por 62-50. O poste dos Boston Celtic fez 21 pontos e conquistou 17 ressaltos.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A seleção nacional iniciou o Eurobasket com uma vitória frente à República Checa por 62-50, em jogo do Grupo A, disputado na Xiomani Arena, em Riga, na Letónia.

Após 14 anos de ausência da fase final do Campeonato da Europa, a equipa treinada por Mário Gomes contou com Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, em grande destaque, uma vez que foi o melhor marcador da partida com 21 pontos, tendo ainda conquistado 17 pontos.

Ao intervalo, Portugal já vencia por 32-29, tendo no segundo tempo confirmado a boa exibição que lhe permitiu alcançar a primeira vitória de sempre frente aos checos, que são 19.ª seleção do ranking, enquanto a seleção nacional ocupa o 56.º lugar.

Além de Neemias Queta, destaque ainda para o excelente jogo do base Rafael Lisboa - filho do histórico Carlos Lisboa -, que contribuiu com 15 pontos, com três triplos marcados em sete tentativas.

Naquela que é a quarta presença no Eurobasket, Portugal vai agora defrontar a Sérvia (sexta-feira), Turquia (sábado), Letónia (segunda-feira) e Estónia (3 de setembro). Para se apurar para os oitavos de final, precisa de ficar nos quatro primeiros lugares do grupo, em seis equipas.

A 42.ª fase final do Europeu começou esta quarta-feira e termina a 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

seleção nacional
Neemias Queta
Eurobasket

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt