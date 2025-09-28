Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tadej Pocacar no momento em que cortou a meta.
Tadej Pocacar no momento em que cortou a meta.FOTO: EPA/KIM LUDBROOK
Desporto

Pogacar sagra-se bicampeão do mundo de fundo em ciclismo. Afonso Eulálio ficou em nono lugar

O ciclista esloveno superiorizou-se ao belga Remco Evenepoel e ao irlandês Ben Healy, que fecharam o pódio.
Publicado a

O esloveno Tadej Pogacar revalidou este domingo, 28 de setembro, o título mundial de fundo, cortando a meta isolado após ter atacado a mais de uma centena de quilómetros da meta, com o português Afonso Eulálio a ser nono.

Aos 27 anos, Pogacar conquistou a camisola arco-íris pelo segundo ano consecutivo, com o tetracampeão do Tour a cumprir mais de 60 quilómetros sozinho, depois de se livrar do mexicano Isaac del Toro, que tinha acompanhado o seu ataque inicial. O esloveno concluiu os 267,5 quilómetros da prova de fundo dos Mundiais de estrada de Kigali (Ruanda) em 6:21.20 horas.

O belga Remco Evenepoel juntou a prata ao ouro conquistado no contrarrelógio, acabando a 1.28 minutos do esloveno, com o irlandês Ben Healy a fechar o pódio, a 2.16.

Afonso Eulálio, de 23 anos, foi nono classificado, tornando-se o segundo português, depois de Rui Costa, a concluir no top 10 a prova de fundo de elites do Campeonato do Mundo.

Ciclismo
Campeonato do Mundo
Tadej Pogacar
Diário de Notícias
www.dn.pt