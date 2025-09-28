Pogacar sagra-se bicampeão do mundo de fundo em ciclismo. Afonso Eulálio ficou em nono lugar

O esloveno Tadej Pogacar revalidou este domingo, 28 de setembro, o título mundial de fundo, cortando a meta isolado após ter atacado a mais de uma centena de quilómetros da meta, com o português Afonso Eulálio a ser nono.Aos 27 anos, Pogacar conquistou a camisola arco-íris pelo segundo ano consecutivo, com o tetracampeão do Tour a cumprir mais de 60 quilómetros sozinho, depois de se livrar do mexicano Isaac del Toro, que tinha acompanhado o seu ataque inicial. O esloveno concluiu os 267,5 quilómetros da prova de fundo dos Mundiais de estrada de Kigali (Ruanda) em 6:21.20 horas.O belga Remco Evenepoel juntou a prata ao ouro conquistado no contrarrelógio, acabando a 1.28 minutos do esloveno, com o irlandês Ben Healy a fechar o pódio, a 2.16.Afonso Eulálio, de 23 anos, foi nono classificado, tornando-se o segundo português, depois de Rui Costa, a concluir no top 10 a prova de fundo de elites do Campeonato do Mundo.