Paul Magnier vence a quarta etapa e Ayuso mantém a camisola amarela da Volta ao Algarve

O ciclista francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step), já vencedor da etapa inaugural, ganhou este sábado, 21 de fevereiro, ao sprint a quarta e penúltima tirada da Volta ao Algarve, enquanto o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) segurou a liderança.Magnier cumpriu os 175,1 quilómetros que ligaram Albufeira a Lagos em 3:58.38 horas, batendo sobre a meta o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo classificado, e o israelita Oded Kogut (NSN), terceiro.Na geral, o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) continua a liderar, agora com o tempo total de 12:31.21 horas, com o francês Paul Seixas (Decathlon) em segundo, a 14 segundos, e o português João Almeida (UAE Emirates) em terceiro, a 44.A quinta e última etapa da Volta ao Algarve realiza-se no domingo, entre Faro e o Malhão (Loulé), depois de percorridos 148,4 quilómetros.