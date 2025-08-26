Oficial: Pérez e Bottas estão de volta à Fórmula 1

A informação começou a correr no fim-de-semana e foi finalmente confirmada pela Cadillac, tal como prometido pela equipa americana: o anúncio seria feito antes do Grande Prémio dos Países Baixos, que acontece já este fim-de-semana. A dupla de pilotos vai protagonizar a primeira temporada da Cadillac nas pistas de Fórmula 1. A equipa é apoiada pela General Motors e será liderada pelo ex-diretor desportivo da Marussia, Graeme Lowdon. Será a 11ª equipa da grelha, na temporada de 2026. A Cadillac optou pela experiência ao invés de arriscar em pilotos mais Sergio Pérez e Valtteri Bottas somam 527 inícios de corrida e 16 vitórias no Grande Prémio — 10 para o finlandês e 6 para o mexicano."Contratar dois pilotos muito experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção", disse Lowdon em comunicado libertado esta terça-feira, 26 de agosto. "Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas, mais importante, eles percebem o que significa ajudar a construir uma equipa. A sua liderança, feedback, instintos aguçados pelas corridas e, claro, a sua velocidade serão inestimáveis à medida que damos vida a esta equipa. Um grande obrigado à equipa da Mercedes pela sua cooperação e compreensão", referiu ainda o líder da Cadillac.Ambos os pilotos têm 35 anos e estavam fora das pistas desde o ano passado: Pérez foi afastado da Red Bull depois de quatro temporadas em que teve dificuldade em acompanhar o companheiro Max Verstappen - que se sagrou campeão mundial por quatro vezes, no mesmo período - e Bottas terminou o seu contrato com a Kick Sauber, após dois anos ao volante do monovolume. ."Juntar-me à equipa Cadillac de Fórmula 1 é um novo capítulo incrivelmente emocionante na minha carreira", referiu Perez, citado pelo site F1.com. "Desde as nossas primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por detrás deste projeto. É uma honra fazer parte da construção de uma equipa que pode evoluir em conjunto para, com o tempo, lutarmos na frente. A Cadillac é um nome lendário no automobilismo americano, e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a Fórmula 1 é uma enorme responsabilidade".O piloto, que esteve parado desde 2024, referiu ainda que tem "orgulho por fazer parte de um projeto tão ambicioso e significativo desde o início. Estou muito feliz por fazer parte de uma equipa tão dinâmica e, juntos, acredito que podemos ajudar a transformar esta equipa numa verdadeira candidata ao título, a equipa das Américas. Contamos com o apoio de todo o continente e queremos deixar todos orgulhosos"..O finlandês Bottas, que foi companheiro de equipa de Lewis Hamilton durante a época em que o britânico somou campeonatos do mundo, na Mercedes (2017-2021), garantiu desempenhos bastante satisfatórios ao volante da Mercedes. Foi sempre considerado um dos mais relevantes "número 2" da grelha, trabalhando em conjunto com Hamilton na prossecução de títulos para a equipa e também para o seu colega de equipa. "Desde o momento em que comecei a conversar com a equipa Cadillac Formula 1, senti algo diferente – algo ambicioso, mas também realista", disse o piloto durante o anúncio da Cadillan. "Este não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de fazer parte de algo que está a ser construído do zero e ajudar a moldá-lo em algo que realmente pertence à grelha da F1. Tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipas do mundo e já consigo ver o mesmo profissionalismo e ambição aqui", continuou."Esta é uma marca icónica com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte da história à medida que ela entra no cenário mundial da F1 é incrivelmente especial para mim. Estou ansioso por representar o espírito americano das corridas nos melhores circuitos do mundo. Também gostaria de agradecer à Mercedes pelo seu apoio incondicional e espírito desportivo em facilitar este passo tão emocionante". Bottas ocupava, entretanto, o lugar de piloto reserva da Mercedes..F1: Checo Perez e Valtteri Bottas de volta em 2026