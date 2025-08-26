Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Oficial: Pérez e Bottas estão de volta à Fórmula 1
Tal como avançado no domingo passado, a Cadillac anunciou a dupla de pilotos que vai guiar os carros da equipa que, em 2026, entra na grelha do 'Grande Circo'
A informação começou a correr no fim-de-semana e foi finalmente confirmada pela Cadillac, tal como prometido pela equipa americana: o anúncio seria feito antes do Grande Prémio dos Países Baixos, que acontece já este fim-de-semana.

A dupla de pilotos vai protagonizar a primeira temporada da Cadillac nas pistas de Fórmula 1. A equipa é apoiada pela General Motors e será liderada pelo ex-diretor desportivo da Marussia, Graeme Lowdon. Será a 11ª equipa da grelha, na temporada de 2026.

A Cadillac optou pela experiência ao invés de arriscar em pilotos mais Sergio Pérez e Valtteri Bottas somam 527 inícios de corrida e 16 vitórias no Grande Prémio — 10 para o finlandês e 6 para o mexicano.

"Contratar dois pilotos muito experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção", disse Lowdon em comunicado libertado esta terça-feira, 26 de agosto. "Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas, mais importante, eles percebem o que significa ajudar a construir uma equipa. A sua liderança, feedback, instintos aguçados pelas corridas e, claro, a sua velocidade serão inestimáveis à medida que damos vida a esta equipa. Um grande obrigado à equipa da Mercedes pela sua cooperação e compreensão", referiu ainda o líder da Cadillac.

Ambos os pilotos têm 35 anos e estavam fora das pistas desde o ano passado: Pérez foi afastado da Red Bull depois de quatro temporadas em que teve dificuldade em acompanhar o companheiro Max Verstappen - que se sagrou campeão mundial por quatro vezes, no mesmo período - e Bottas terminou o seu contrato com a Kick Sauber, após dois anos ao volante do monovolume.

Sergio Pérez competiu ao lado de Max verstappen na Red Bull
Sergio Pérez competiu ao lado de Max verstappen na Red BullD.R.

"Juntar-me à equipa Cadillac de Fórmula 1 é um novo capítulo incrivelmente emocionante na minha carreira", referiu Perez, citado pelo site F1.com. "Desde as nossas primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por detrás deste projeto. É uma honra fazer parte da construção de uma equipa que pode evoluir em conjunto para, com o tempo, lutarmos na frente. A Cadillac é um nome lendário no automobilismo americano, e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a Fórmula 1 é uma enorme responsabilidade".

O piloto, que esteve parado desde 2024, referiu ainda que tem "orgulho por fazer parte de um projeto tão ambicioso e significativo desde o início. Estou muito feliz por fazer parte de uma equipa tão dinâmica e, juntos, acredito que podemos ajudar a transformar esta equipa numa verdadeira candidata ao título, a equipa das Américas. Contamos com o apoio de todo o continente e queremos deixar todos orgulhosos".

Valtteri Bottas foi piloto da Sauber durante dois anos
Valtteri Bottas foi piloto da Sauber durante dois anosD.R.

O finlandês Bottas, que foi companheiro de equipa de Lewis Hamilton durante a época em que o britânico somou campeonatos do mundo, na Mercedes (2017-2021), garantiu desempenhos bastante satisfatórios ao volante da Mercedes. Foi sempre considerado um dos mais relevantes "número 2" da grelha, trabalhando em conjunto com Hamilton na prossecução de títulos para a equipa e também para o seu colega de equipa.

"Desde o momento em que comecei a conversar com a equipa Cadillac Formula 1, senti algo diferente – algo ambicioso, mas também realista", disse o piloto durante o anúncio da Cadillan. "Este não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de fazer parte de algo que está a ser construído do zero e ajudar a moldá-lo em algo que realmente pertence à grelha da F1. Tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipas do mundo e já consigo ver o mesmo profissionalismo e ambição aqui", continuou.

"Esta é uma marca icónica com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte da história à medida que ela entra no cenário mundial da F1 é incrivelmente especial para mim. Estou ansioso por representar o espírito americano das corridas nos melhores circuitos do mundo. Também gostaria de agradecer à Mercedes pelo seu apoio incondicional e espírito desportivo em facilitar este passo tão emocionante". Bottas ocupava, entretanto, o lugar de piloto reserva da Mercedes.

