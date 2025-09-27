Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nuno Espírito Santo assina contrato por três épocas como treinador do West Ham
Desporto

O treinador português tinha deixado o Nottingham Forest no início de setembro e vai agora render o inglês Graham Potter.
O português Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham, anunciou este sábado, 27 de setembro, o clube da Premier League, horas depois de dispensar o inglês Graham Potter.

O clube de Londres anunciou que o técnico português assinou um contrato válido por três temporadas.

“O West Ham United está entusiasmado por anunciar a nomeação de Nuno Espírito Santo como treinador da equipa principal. Nuno assinou um contrato de três épocas com os ‘hammers’ e dirigirá o primeiro jogo pela equipa na segunda-feira à noite, quando visitarmos o Everton na Premier League”, lê-se em comunicado.

Nuno Espírito Santo, de 51 anos, tinha sido despedido pelo Nottingham Forest, ao qual tinha chegado na época 2023/24, em 9 de setembro, devido a tensões com a direção.

Na Premier League, o treinador português treinou também Wolverhampton e Tottenham.

O West Ham anunciou esta manhã a saída de Graham Potter, após o técnico ter somado quatro derrotas em cinco jornadas da Premier League. A equipa ocupa o penúltimo lugar do campeonato, com três pontos.

Premier League
Nuno Espírito Santo
West Ham

