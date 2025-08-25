Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rodrigo Mora em ação frente ao Casa Pia.
Rodrigo Mora em ação frente ao Casa Pia.FOTO: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO
Desporto

Negócio das Arábias pode levar Rodrigo Mora a bater recordes

Al Ittihad já apresentou proposta que pode tornar-se na venda mais avultada de sempre do FC Porto e o jogador de 18 ou menos anos mais caro da história. Sauditas dão 63 milhões, portistas querem 70.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
FC Porto
Mercado de transferências
Arábia Saudita
edição impressa
Rodrigo Mora

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt