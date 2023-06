Não há duas sem três para Iga Swiatek em Roland Garros

A tenista polaca Iga Swiatek conquistou o terceiro título em Roland Garros, o segundo consecutivo, ao derrotar a checa Karolina Muchova em três sets na final do segundo 'major' da época.

Campeã na terra batida parisiense em 2020 e 2022, a polaca de 22 anos impôs-se à 43.ª tenista do ranking WTA, de 26, por 6-2, 5-7 e 6-4, em duas horas e 46 minutos.

Este é o quarto título do Grand Slam para a número um mundial, que também venceu o Open dos Estados Unidos em 2022, tendo um registo 100% vitorioso em finais de 'majors'.

Swiatek é a primeira tenista a manter o título em Roland Garros desde que Justine Henin o fez há 16 anos.

Em termos de precocidade, a polaca e agora tricampeã de Roland Garros só é superada pela norte-americana Serena Williams, antiga número um do mundo, que, aos 20 anos, alcançou o quarto troféu do Grand Slam, após os triunfos no Open dos Estados Unidos em 1999, então com 17 anos, Roland Garros, Wimbledon e o 'major' norte-americano em 2002.