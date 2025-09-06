MotoGP. Miguel Oliveira quase pontua no sprint do Grande Prémio da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou hoje na 10.ª posição na corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, 15.ª ronda da temporada, o primeiro fora dos pontos.Oliveira cortou a meta a 8,578 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que herdou a vitória a quatro voltas do final, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 1,299 segundos, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.O piloto luso, que largou do 16.º posto da grelha, arrancou bem, ganhou um par de posições e manteve uma acesa luta com o australiano Jack Miller (Yamaha) na primeira metade da corrida, antes de chegar ao 12.º posto. A quatro voltas do final, Oliveira passou o japonês Ai Ogura (Aprilia) e o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) para chegar ao 10.º lugar..Miguel Oliveira fica sem equipa para a próxima época de MotoGP .Essa foi a volta decisiva desta corrida sprint pois o espanhol Alex Márquez (Ducati), que liderava desde o arranque (largou da pole position com um novo recorde ao circuito catalão), caiu na 10.ª curva, quando liderava confortavelmente com 1,5 segundos de vantagem sobre o irmão, Marc Márquez.“Estava quase a deitar a toalha ao chão”, confirmou Marc, no final.A queda de Alex Márquez, segundo no Mundial, deixou Miguel Oliveira na nona posição, o último dos lugares pontuáveis na corrida sprint. No entanto, Ai Ogura acabaria por recuperar a posição ao piloto português na última volta.Com este triunfo, Marc Márquez ficou ainda mais sozinho na frente do campeonato, pois o segundo classificado, Alex Márquez, desistiu, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), terceiro classificado no campeonato, não foi além da 14.ª posição na corrida.Márquez tem, agora, 467 pontos e 187 de vantagem sobre o irmão Alex e pode ser campeão já em Misano (Itália), naquele que seria o sétimo título mundial de MotoGP. Bagnaia é terceiro, com 228.O piloto catalão venceu 14 das 15 corridas sprint disputadas esta temporada. Domingo disputa-se a corrida principal.."Foi um dia fantástico". Espetacular vitória de João Almeida no Angliru, a etapa rainha da Vuelta .Portugal arranca apuramento para o Mundial 2026 frente à Arménia