Morreu, aos 30 anos, a atleta etíope que venceu a Maratona de Estocolmo em maio

Shewarge Alene, que venceu a Maratona de Estocolmo no último mês de maio, morreu aos 30 anos.“É com profundo pesar que recebemos a notícia do desaparecimento de Shewarge Alene, vencedora da Maratona Estocolmo 2025. Shewarge Alene sentiu-se mal durante uma sessão de treino e foi levada para o hospital, onde, infelizmente, a sua vida não foi salva”, confirmou a própria organização da prova sueca.A atleta etíope ter-se-á sentido mal durante um treino, tendo sido transportada para um hospital em Addis Ababa, na Etiópia, onde acabou por morrer.Alene participou em 27 maratonas ao longo da carreira, tendo vencido 12. Tinha como recorde pessoal a marca de 2:29.43, obtida em janeiro, em Mumbai, na Índia.