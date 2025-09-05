Messi faz último jogo da Argentina e lança dúvida sobre presença no Mundial. "É a idade", explica

Dois golos e muita emoção. O astro argentino Lionel Messi terá realizado na madrugada desta sexta-feira, dia 5, o último jogo no seu país natal com a camisola da seleção nacional, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. O adversário foi a Venezuela, na penúltima jornada da qualificação sul-americana para o Mundial de 2026, e o triunfo argentino, por 3-0, reforçando o primeiro lugar da equipa campeã mundial na tabela continental, tendo Messi contribuído com dois golos (Lautaro Martínez também marcou).Messi entrou em campo acompanhado os filhos e emocionou-se quando escutou o hino nacional antes do jogo. "Poder terminar dessa maneira aqui era o que sempre sonhei. Poder festejar com meu povo", disse após a partida, antes de deixar em aberto a presença no campeonato do mundo a disputar nos Estados Unidos. "Devido à idade [terá 39 anos no Mundial], o mais lógico é que não chegue, mas estou esperançoso e com vontade. Estou a viver o dia-a-dia, jogo a jogo. Faltam nove meses. Está perto, mas por outro lado também é muito tempo", disse o jogador do Inter Miami, um dos dois que anunciou a sua despedida dos jogos pela seleção em solo argentino: o outro foi o central do Benfica, Nicolás Otamendi. Quando falta apenas uma jornada para disputar na qualificação sul-americana, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai já têm qualificação garantida para o Campeonato do Mundo. Resta somente definir quem fica no 7.º lugar, que confere presença no playoff de apuramento intercontinental. Neste momento é a Venezuela que ocupa essa posição, com 18 pontos, mais um que a Bolívia (8.ª). Na última jornada, os venezuelanos e bolivianos joga em casa, frente a Colômbia e Brasil, respetivamente..Messi e Yamal entre os candidatos a jogador do ano no The Best da FIFA. Ronaldo e Rúben Dias concorrem para melhor 11