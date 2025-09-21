Max Verstappen vence GP do Azerbaijão e Oscar Piastri desiste

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo, 21 de setembro, o Grande Prémio do Azerbaijão, 17.ª ronda da temporada, em que o líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren) desistiu devido a despiste.Verstappen terminou as 51 voltas com 14,609 segundos de vantagem sobre o britânico George Russell (Mercedes), que terminou na segunda posição, e 19,199 sobre o espanhol Carlos Sainz (Williams), que foi terceiro.Oscar Piastri desistiu após bater nas barreiras e ficou em branco pela primeira vez esta temporada mas manteve o comando do campeonato, com 324 pontos, mais 25 do que o britânico Lando Norris (McLaren), que foi apenas sétimo, com Verstappen em terceiro, com 255.