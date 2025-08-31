Liverpool vence Arsenal de Gyökeres em mais um dia de agonia de Guardiola (veja os golos)

O Liverpool isolou-se este domingo, 31 de agosto, na liderança da Premier League ao vencer o Arsenal, por 1-0.Num jogo intenso em Anfield, o único golo da partida surgiu apenas aos 83 minutos pelo médio húngaro Dominik Szoboszlai, na cobrança de um livre direto. Do lado dos gunners, o ex-sportinguista Viktor Gyökeres esteve bastante discreto, não tendo conseguido fazer qualquer remate à baliza dos campeões da Premier League..A grande surpresa do dia nesta 3.ª jornada foi protagonizada pelo Manchester City, que sofreu a segunda derrota no campeonato, desta vez em Brighton, depois de ter estado a vencer ao intervalo graças a um golo de Erling Haaland. Contudo, a equipa treinada por Pep Guardiola, que contou com Matheus Nunes e Bernardo Silva como titulares e Rúben Dias como suplente utilizado, viu o Brighton dar a volta ao resultado na segunda parte com golos de James Milner, de penálti, e Brajan Gruda, aos 89 minutos.Quem também teve uma tarde para esquecer foi o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que foi goleado em casa pelo West Ham, por 0-3. Os golos dos londrinos, que contaram com a estreia de Mateus Fernandes, foram apontados por Jarrod Bowen, Lucas Paquetá (penálti) e Callum Wilson.