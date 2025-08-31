Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Liverpool vence Arsenal de Gyökeres em mais um dia de agonia de Guardiola (veja os golos)
FOTO: EPA/ADAM VAUGHAN
Desporto

Liverpool vence Arsenal de Gyökeres em mais um dia de agonia de Guardiola (veja os golos)

O húngaro Szoboszlai marcou o golo que isolou os 'reds' na liderança da Premier League. Manchester City e Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, foram os outros derrotados do dia.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Liverpool isolou-se este domingo, 31 de agosto, na liderança da Premier League ao vencer o Arsenal, por 1-0.

Num jogo intenso em Anfield, o único golo da partida surgiu apenas aos 83 minutos pelo médio húngaro Dominik Szoboszlai, na cobrança de um livre direto. Do lado dos gunners, o ex-sportinguista Viktor Gyökeres esteve bastante discreto, não tendo conseguido fazer qualquer remate à baliza dos campeões da Premier League.

A grande surpresa do dia nesta 3.ª jornada foi protagonizada pelo Manchester City, que sofreu a segunda derrota no campeonato, desta vez em Brighton, depois de ter estado a vencer ao intervalo graças a um golo de Erling Haaland.

Contudo, a equipa treinada por Pep Guardiola, que contou com Matheus Nunes e Bernardo Silva como titulares e Rúben Dias como suplente utilizado, viu o Brighton dar a volta ao resultado na segunda parte com golos de James Milner, de penálti, e Brajan Gruda, aos 89 minutos.

Quem também teve uma tarde para esquecer foi o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que foi goleado em casa pelo West Ham, por 0-3. Os golos dos londrinos, que contaram com a estreia de Mateus Fernandes, foram apontados por Jarrod Bowen, Lucas Paquetá (penálti) e Callum Wilson.

Premier League
Liverpool
Arsenal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt