Liverpool vence aflito Leicester e ainda sonha com a Champions

O Liverpool venceu hoje em casa do aflito Leicester, por 3-0, em jogo da 36.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e manteve-se na corrida por um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Curtis Jones (33 e 36 minutos) e Trent Alexander-Arnold (71) marcaram os golos dos reds, todos a passe do egípcio Mohamed Salah, num encontro em que Diogo Jota foi lançado aos 74 minutos e Fábio Carvalho aos 85.

Com o sétimo triunfo consecutivo no campeonato, o Liverpool manteve-se no quinto lugar, com 65 pontos, a um de Newcastle (terceiro) e Manchester United (quarto), que ocupam as últimas vagas de acesso à Champions e têm menos um jogo disputado.

Seis vezes campeão europeu, o Liverpool esteve na Liga dos Campeões nas últimas seis edições.

Sem vencer há quatro jogos, o Leicester, campeão em 2015/16 e que teve Ricardo Pereira a titular, ocupa o 19.º e penúltimo lugar, com 30 pontos, a dois do Everton (17.º), primeira equipa em zona de manutenção.