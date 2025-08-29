Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Liga Europa. Conheça os adversários de FC Porto e Sp. Braga: há quatro equipas em comum

Sorteio no Mónaco dita rivais para as equipas portuguesas na prova. Final é a 20 de maio de 2026 em Istambul, na Turquia
Rui Frias
FC Porto e Sp. Braga já conhecem os adversários nesta edição da Liga Europa e não se pode dizer que tenha sido um mau sorteio.

Para os portistas destaca-se, sobretudo, o reencontro com o seu ex-técnico Nuno Espírito Santo, atual treinador do Nottingham Forest, que também aparece no caminho dos bracarenses.

De resto, FC Porto e Sp. Braga têm quatro adversários em comum: Nottingham, Rangers, Estrela Vermelha e Nice, o clube francês que foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e que também já foi treinado pelo atual técnico portista, Francesco Farioli.

O FC Porto, que estava integrado no pote 1 do sorteio, vai jogar com os escoceses do Rangers (casa), os austríacos do RB Salzburgo (fora), os sérvios do Estrela Vermelha (casa), os checos do Viktoria Plzen (fora), os franceses do Nice (casa), os ingleses do Nottingham Forest (fora), os suecos do Malmo (casa) e os neerlandeses do Utrecht (fora).

O Sp. Braga, que estava incluído no pote 2, vai defrontar os neerlandeses do Feyenoord (casa), os escoceses do Rangers (fora), os sérvios do Estrela Vermelha (casa), os escoceses do Celtic (fora), os ingleses do Nottingham Forest (casa), os franceses do Nice (fora), os belgas do Genk (casa) e os neerlandeses do Go Ahead Eagles (fora).

Curiosidade, no sorteio dos bracarenses, para duas visitas a Glasgow para defrontar os dois crónicos rivais escoceses, Rangers e Celtics.

Formato e calendário

Neste sorteio da fase de Liga estiveram envolvidas 36 equipas. Entre 24 de setembro e 29 de janeiro de 2026 disputar-se-ão 144 jogos, divididos por oito jornadas: 18 jogos por jornada.

O calendário das jornadas da Liga Europa desta época é o seguinte:

24/25 de Setembro de 2025

2 de Outubro de 2025

23 de Outubro de 2025

6 de Novembro de 2025

27 de Novembro de 2025

11 de Dezembro de 2025

22 de Janeiro de 2026

29 de Janeiro de 2026

A calendarização específica dos jogos ficará definida neste sábado, 30 de agosto.

Tal como acontece na Liga dos Campeões, também na fase de liga da Liga Europa cada clube joga contra oito adversários em partidas a uma única mão. Cada clube joga quatro partidas em casa e quatro fora.

Os primeiros oito classificados no final desta fase qualificam-se diretamente para os oitavos de final. As equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugares apuram-se para um play-off de onde sairão as outro oito equipas dos oitavos de final.

Real Madrid, PSG, Bayern, Chelsea... Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários na Liga dos Campeões

Os potes do sorteio

Incialmente, as 36 equipas estavam distribuídas por quatro potes, de acordo com o ranking europeu de cada equipa. O FC Porto, terceiro classificado da Liga portuguesa 24/25, tinha o segundo melhor ranking, apenas atrás dos italianos da AS Roma. O Sp. Braga, quarto classificado da Liga portuguesa 24/25, estava integrado no pote 2.

Cada equipa defrontará um total de oito adversários, dois de cada pote.

POTE 1:

Roma
FC PORTO
Rangers
Feyenoord
Lille
Dínamo Zagreb
Betis
Salzburgo
Aston Villa

POTE 2:

Fenerbahçe
SP. BRAGA
Estrela Vermelha
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel-Aviv

POTE 3:

Young Boys
Basileia
Midtjylland
Friburgo
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice

POTE 4:

Bolonha
Celta de Vigo
Estugarda
Panathinaikos
Malmö
Utrecht
Go Ahead Eagles
Genk
Brann

FC Porto
Sp. Braga
Liga Europa
sorteio

