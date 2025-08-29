Liga Europa. Conheça os adversários de FC Porto e Sp. Braga: há quatro equipas em comum

FC Porto e Sp. Braga já conhecem os adversários nesta edição da Liga Europa e não se pode dizer que tenha sido um mau sorteio.Para os portistas destaca-se, sobretudo, o reencontro com o seu ex-técnico Nuno Espírito Santo, atual treinador do Nottingham Forest, que também aparece no caminho dos bracarenses. De resto, FC Porto e Sp. Braga têm quatro adversários em comum: Nottingham, Rangers, Estrela Vermelha e Nice, o clube francês que foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e que também já foi treinado pelo atual técnico portista, Francesco Farioli.O FC Porto, que estava integrado no pote 1 do sorteio, vai jogar com os escoceses do Rangers (casa), os austríacos do RB Salzburgo (fora), os sérvios do Estrela Vermelha (casa), os checos do Viktoria Plzen (fora), os franceses do Nice (casa), os ingleses do Nottingham Forest (fora), os suecos do Malmo (casa) e os neerlandeses do Utrecht (fora).O Sp. Braga, que estava incluído no pote 2, vai defrontar os neerlandeses do Feyenoord (casa), os escoceses do Rangers (fora), os sérvios do Estrela Vermelha (casa), os escoceses do Celtic (fora), os ingleses do Nottingham Forest (casa), os franceses do Nice (fora), os belgas do Genk (casa) e os neerlandeses do Go Ahead Eagles (fora). Curiosidade, no sorteio dos bracarenses, para duas visitas a Glasgow para defrontar os dois crónicos rivais escoceses, Rangers e Celtics. Formato e calendário Neste sorteio da fase de Liga estiveram envolvidas 36 equipas. Entre 24 de setembro e 29 de janeiro de 2026 disputar-se-ão 144 jogos, divididos por oito jornadas: 18 jogos por jornada.O calendário das jornadas da Liga Europa desta época é o seguinte: 24/25 de Setembro de 20252 de Outubro de 202523 de Outubro de 20256 de Novembro de 202527 de Novembro de 202511 de Dezembro de 202522 de Janeiro de 202629 de Janeiro de 2026A calendarização específica dos jogos ficará definida neste sábado, 30 de agosto. Tal como acontece na Liga dos Campeões, também na fase de liga da Liga Europa cada clube joga contra oito adversários em partidas a uma única mão. Cada clube joga quatro partidas em casa e quatro fora.Os primeiros oito classificados no final desta fase qualificam-se diretamente para os oitavos de final. As equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugares apuram-se para um play-off de onde sairão as outro oito equipas dos oitavos de final..Real Madrid, PSG, Bayern, Chelsea... Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários na Liga dos Campeões. Os potes do sorteioIncialmente, as 36 equipas estavam distribuídas por quatro potes, de acordo com o ranking europeu de cada equipa. O FC Porto, terceiro classificado da Liga portuguesa 24/25, tinha o segundo melhor ranking, apenas atrás dos italianos da AS Roma. O Sp. Braga, quarto classificado da Liga portuguesa 24/25, estava integrado no pote 2.Cada equipa defrontará um total de oito adversários, dois de cada pote.POTE 1:RomaFC PORTORangersFeyenoordLilleDínamo ZagrebBetisSalzburgoAston VillaPOTE 2:FenerbahçeSP. BRAGAEstrela VermelhaLyonPAOKViktoria PlzenFerencvarosCelticMaccabi Tel-AvivPOTE 3:Young BoysBasileiaMidtjyllandFriburgoLudogoretsNottingham ForestSturm GrazFCSBNicePOTE 4:BolonhaCelta de VigoEstugardaPanathinaikosMalmöUtrechtGo Ahead EaglesGenkBrann