Líder da federação francesa desculpa-se por comentários "desasjustados" sobre Zidane

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) pediu esta segunda-feira desculpa a Zinedine Zidane, pelos comentários "desajustados" que fez sobre o antigo internacional gaulês, pelos quais foi duramente criticado e instado a retratar-se.

"Gostaria de me desculpar pelas declarações que, em absoluto, não refletem o meu pensamento, nem a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador em que se tornou", escreveu Noël Le Graët, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

No domingo, numa entrevista à rádio RMC Sport, horas depois de a FFF ter prolongado até 2026 o contrato com o selecionador Didier Deschamps, Le Graët teceu comentários pouco respeitosos sobre Zidane, apontado por alguma imprensa como um possível sucessor do atual técnico dos vice-campeões mundiais.

"Se Zidane tentasse falar comigo, nem falaria com ele. O que lhe iria dizer? Provavelmente: Olá senhor, não se incomode, procure outro clube. Acabei de acertar tudo com Didier [Deschamps]", referiu o líder da FFF.

Questionado sobre a possibilidade de Zidane vir a ocupar o lugar de Tite à frente da seleção do Brasil, Noël Le Graët voltou a ser pouco cordial para com o antigo internacional francês.

"Zidane no Brasil? Não sei, ficaria surpreendido. Mas, pouco me importa, ele que vá para onde quiser", disse o presidente do organismo máximo do futebol francês, acrescentando: "Vocês são muito pró-Zidane, dediquem-lhe um programa especial para que encontre um clube ou uma seleção".

No comunicado em que pede desculpa, o presidente da FFF assume que não deveria ter dado a entrevista, porque "o que procuravam era a polémica, opondo Didier [Deschamps] a Zidane, dois monumentos do futebol francês".

As declarações que Le Graët diz terem "criado um mal-entendido" mereceram críticas da ministra do Desporto, Amélie Oudéa-Castera, que exigiu um pedido de desculpas a Zidane, campeão mundial com a França em 1998, e europeu em 2000.

"É uma vergonhosa falta de respeito, que nos ofende a todos, para com uma lenda do futebol e do desporto. Um 'presidente' não devia dizer isto", escreveu a ministra na rede social Twitter.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 - Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

O avançado internacional francês Kylian Mbappé também reagiu às declarações, afirmando nas redes sociais: "Zidane é a França, não se pode desrespeitar uma lenda desta forma".

Zidane c"est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça... ‍♂️ - Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

O Real Madrid, clube no qual Zidane fez história como jogador e como treinador, considerou, em comunicado, que as palavras do presidente da FFF "mostram uma falta de respeito para com uma das figuras mais admiradas do futebol mundial" e exigiu um pedido de desculpas público a Zidane, que em maio de 2021 deixou o comando técnico dos 'merengues'.