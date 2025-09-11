Lage: "Foi o único mercado em que o presidente e a direção levaram em consideração as ideias do treinador"

O treinador Bruno Lage mostrou-se esta quinta-feira (11 de setembro) confortável com a responsabilidade do investimento do Benfica no reforço do plantel de futebol, afirmando que foi “o único mercado” em que a direção teve em consideração as suas ideias.“[O investimento] Dá muita responsabilidade e sinto-me muito confortável com essa situação. Nós tivemos em consideração jogadores em final de contrato, que terminaram empréstimo, lesionados e o reforço da equipa. Foi o único mercado em que o presidente e a direção levaram em consideração as ideias do treinador. Conversámos muito a seguir ao Mundial de Clubes e convergiu nesse sentido. Eu sinto-me muito bem com essa responsabilidade”, assumiu o técnico setubalense.A conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, da quinta jornada da I Liga, foi a primeira após o término do mercado de transferências de verão e, como prometido, Bruno Lage respondeu às várias questões sobre o tema, ciente do “bom trabalho” feito, comentando até um eventual regresso de Bernardo Silva ainda neste ano, prometido pelo candidato às eleições João Noronha Lopes.“Pelo que conheço do Bernardo Silva e da sua motivação, em breve será jogador do Benfica, independentemente do presidente”, apontou o treinador, de 49 anos.Bruno Lage revelou ainda que, antes da contratação do belga Dodi Lukebakio, o alvo para a posição que pertencia a Di María era outro, mas “não se concretizou, por vários motivos”, pedindo tempo à equipa para existir um entrosamento total.“Há jogadores que ainda não se conhecem. O Ivanovic e o Pavlidis já jogaram mais tempo juntos do que treinaram juntos. Estamos numa luta contra o tempo. Temos de olhar para a equipa e fazê-la crescer, ajudando os jogadores a conhecerem-se, às vezes até a conversarem na hora de almoço. Temos de ter paciência. Sinto que estamos no bom caminho, estamos satisfeitos e, com a qualidade individual que temos, temos muito para crescer nesse sentido”, explicou o treinador das ‘águias’.Para o duelo com os açorianos, Bruno Lage confirmou que Trubin vai ser titular na baliza e Lukebakio ainda estará ausente, assim como Dedic, castigado e com uma lesão “muito semelhante” à de Aursnes na época passada, ao passo que Sudakov está “a superar” a situação “lamentável e triste” do ataque à sua casa, na Ucrânia.“O Santa Clara é uma equipa muito bem organizada. Sabem muito bem o que têm e gostam de fazer, na forma de defender e de pressionar. Vai ser uma partida muito exigente. Foco total em jogar ao mais alto nível e colocar imediatamente a cabeça nos objetivos mais importantes do clube, que é vencer o campeonato. Queremos entrar neste novo ciclo com o pé direito e vencer os três pontos”, expressou ainda.O Benfica, quarto classificado, com nove pontos, recebe o Santa Clara, 10.º, com quatro, às 20:15 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a quinta ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.