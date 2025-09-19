Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Líder FC Porto vence Rio Ave em Vila do Conde e continua com pleno de vitórias. Veja aqui os golos
JOSE COELHO/LUSA
Desporto

Os dragões, que venceram por 3-0, marcaram por intermédio do dominicano Pablo Rosário, aos quatro minutos, e ampliaram a vantagem com tentos dos espanhóis Samu, aos 13, e Gabri Veiga, aos 52.
DN/Lusa
O líder FC Porto venceu esta sexta-feira (19 de setembro) por 3-0 na visita ao Rio Ave, na abertura da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, continuando com o pleno de triunfos no campeonato.

Em Vila do Conde, os dragões marcaram por intermédio do dominicano Pablo Rosário, aos quatro minutos, e ampliaram a vantagem com tentos dos espanhóis Samu, aos 13, e Gabri Veiga, aos 52.

O FC Porto, que tem seis triunfos no mesmo número de jogos, soma agora 18 pontos na I Liga, mais seis do que Sporting e Moreirense, que se defrontam segunda-feira, e mais oito do que Benfica, que tem menos dois jogos.

Já o Rio Ave, que também tem um jogo em atraso, continua no 16.º posto, com apenas três pontos, e ainda não venceu nenhuma partida no campeonato.

I Liga
FC Porto
Rio Ave

