João Almeida sobe ao 2.º lugar da Vuelta, mas perde tempo para o líder numa etapa sem vencedor

João Almeida subiu esta quarta-feira, 3 de setembro, ao segundo lugar da classificação geral da Volta a Espanha, mas ainda assim perdeu 14 segundos para o líder, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que consolidou a liderança na classificação geral, dispondo agora de 52 segundos de vantagem sobre o ciclista português.A 11.ª etapa da Vuelta, que terminou em Bilbau, ficou marcada pelos protestos pró-Palestina, que obrigaram a que a tirada não terminasse, pelo que não foi declarado vencedor, tendo sido contabilizados os tempos contabilizados a três quilómetros da meta.“Devido a alguns incidentes na linha de chegada, decidimos cronometrar o tempo a três quilómetros da meta. Não teremos um vencedor da etapa”, referiu a organização, depois após a primeira passagem do pelotão pela meta quase ter cedido as barreiras de proteção devido à elevada concentração de manifestantes, que empunhava bandeiras da PalestinaA etapa ficou decidida a oito quilómetros da meta, quando Tom Pidcock (Q36.5) atacou e teve apenas a companhia de Jonas Vingegaard, que deixaram o grupo de João Almeida para trás, que ainda assim ultrapassou o norueguês Torstein Traeen na geral, mas tem agora Pidcock no terceiro lugar a apenas quatro segundos.