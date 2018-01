Pub

João Sousa estreia-se na madrugada de segunda-feira no Open da Austrália

Como preparou a época 2018? Mudou alguma coisa, relativamente às anteriores?

Este ano fizemos uma semana em Tenerife com o Dominic Thiem, Dusan Lajovic, entre outros, para aproveitar o bom tempo, excelentes instalações e infraestruturas de apoio e novos métodos de treino. Depois fiz duas semanas em Barcelona a aperfeiçoar questões técnicas com o meu treinador Frederico Marques e a treinar com diferentes jogadores do top 100.

A entrada em Brisbane foi boa e depois do jogo com Donald Young disse estar contente com a forma como jogou, agressivo e bom no capítulo do serviço É essa a imagem do João Sousa que vamos ver em 2018?

Sim, é assim que me sinto bem e para isso que temos vindo a trabalhar e vamos continuar.

Que expetativas para este ano. Vamos ter o melhor João Sousa de volta? Algum objetivo pessoal em termos de ranking?

Expetativas são as de sempre: dar o máximo em cada treino e encontro, apresentar um bom nível de ténis, aperfeiçoar pequenas questões técnicas e subir no ranking o máximo possível.

Em 2016 repetiu o melhor desempenho no Australian Open. Este ano é possível fazer história e passar da terceira ronda num Grand Slam pela primeira vez?

Só posso garantir que vou dar tudo dentro do campo para conseguir o melhor resultado. Como sempre.

Como lida com as expectativas dos adeptos e dos portugueses em geral, que esperam voltar a ver o João vencer um torneio ATP?

É para isso que trabalho todos os dias. Ninguém mais do que eu quer que isso volte a acontecer.

Este ano Portugal vai ter cinco jogadores do setor masculino no mesmo Grand Slam, João Sousa no quadro principal, João Monteiro, Gastão Elias, João Domingues e Gonçalo Oliveira

É sinal de que o ténis português está a evoluir. Espero que no próximo tenhamos 5 jogadores no quadro principal!

Com Murray de fora e Djokovic e Wawrinka longe da melhor forma, haverá alguém capaz de desafiar Nadal e Federer na Austrália?

O nível entre os jogadores de topo é muito equilibrado. Basta um mau dia para serem eliminados. Tudo pode acontecer.

Quem da nova geração os pode ameaçar, na sua opinião?

O Kyrgios, o Zverev e o Thiem estão a apresentar um excelente ténis. Nunca se sabe.

Se pudesse escolher um torneio para vencer em 2018. Qual seria e porquê?

Seria o Estoril Open. Seria ótimo poder vencer em casa diante do meu público e dos meus fãs.