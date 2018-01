Pub

Quem pensou que o tetracampeão estava fora da luta pelo título enganou-se rotundamente.

Talvez esse fosse o cenário nos minutos finais do clássico com o Sporting, mas o empate de Jonas, o triunfo em Moreira de Cónegos e a importante vitória de ontem em Braga fazem do Benfica um legítimo candidato ao título que se deu ao luxo de ser o primeiro clube a marcar três golos no estádio do Sporting de Braga na atual temporada.

Era natural que FC Porto e Sporting esperassem por uma "ajuda" dos bracarenses, contudo, basta olhar para os números do clube da Luz nos duelos com os minhotos para percebermos que com Rui Vitória em oito partidas o campeão nacional concedeu apenas um empate.

Inclusivamente, durante a semana que passou, Bruno de Carvalho e António voltaram a trocar palavras mais acesas em que o líder leonino "pediu" para o seu homólogo bracarense se concentrasse em derrotar o Benfica.

Posto isto, ultrapassada que foi esta prova de fogo, no fundo uma verdadeira prova de vida, a pressão nesta jornada está totalmente em cima de Sporting e FC Porto, proibidos de perder pontos, respetivamente, diante do Desportivo das Aves e do Estoril.

O Benfica, vendo bem as coisas, tem apenas menos dois pontos do que nas duas últimas temporadas à mesma jornada e, ao contrário dos seus opositores, tem apenas o campeonato com que se preocupar e com um homem em grande forma; Jonas vai em sete encontros consecutivos a marcar e é autor de quase 50% dos golos do Benfica no campeonato (21 em 43).

Sobre o Sp. Braga, bom, deve ter-se despedido da luta pelo título.