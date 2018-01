Fórmula 1 anuncia: as "grid girls" vão mesmo acabar

As grid girls nos Emirados Árabes Unidos

Pub

As jovens que caminham na grelha de partida ou que encaminham os pilotos ao pódio vão deixar de aparecer

A Fórmula 1 anunciou hoje que as "grid girls" vão mesmo acabar. A questão estava a ser ponderada há algum, por não se enquadrar nos padrões sociais modernos, e foi agora oficializada.

Comparáveis às chamadas "meninas da Volta", as "grid girl" - as jovens que caminham na grelha de partida ou que encaminham os pilotos ao pódio - deixarão de existir já na próxima época de Fórmula 1, que arranca a 25 de março na Austrália.

"Ao longo do último ano, analisámos uma série de áreas que julgámos necessitarem de ser atualizadas de modo a estarem em sintonia com a nossa visão para este desporto fantástico", diz Sean Bratches, diretor comercial e de operações da Fórmula 1 citado num comunicado.

"Embora a prática de usar 'grid girls' tenha décadas, achamos que esse hábito não se coaduna com os nossos valores e está claramente em desacordo com as normas da sociedade moderna", acrescenta, dizendo que a contratação destas hospedeiras não é apropriada ou relevante para o desporto e para os seus fãs.