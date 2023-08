Golo de espanhol Aranda garante vitória do Famalicão em Braga

Um golo do avançado espanhol Óscar Aranda, em tempo de compensação, permitiu hoje ao Famalicão vencer em casa do Sporting de Braga por 2-1, no jogo inaugural da edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol.

Os bracarenses entraram melhor na partida e foram premiados logo aos nove minutos, quando Ricardo Horta inaugurou o marcador, fazendo assim o primeiro golo da prova, mas o Famalicão reagiu e virou o resultado na segunda metade, através de Afonso Rodrigues, aos 67, e de Aranda, que chegou ainda esta semana para reforçar o plantel famalicense, aos 90+5.

Com este resultado, o Famalicão torna-se no primeiro líder da prova com três pontos, numa jornada inaugural que vai decorrer até segunda-feira, dia em que o vice-campeão nacional FC Porto joga em casa do Moreirense e o campeão nacional Benfica em casa do Boavista.