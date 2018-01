Conceição e o boneco: "Um exemplo menos feliz da minha parte"

Pub

Treinador do FC Porto diz que nunca teve intenção de ofender Rui Vitória

Sérgio Conceição quer encerrar a polémica com Rui Vitória, depois de ter chamado "boneco" ao treinador do Benfica no fim-de-semana, numa alusão ao facto de o treinador do Benfica ter falado sobre arbitragens depois de ter dito que não gostava de o fazer.

"Queria dizer que nunca foi minha intenção ofender ninguém. Sou uma pessoa frontal, que fala de uma forma apaixonada, mas não foi minha intenção ofender ninguém. Foi um exemplo menos feliz da minha parte, lamento se as pessoas pensam que foi uma ofensa, mas não foi. Estava a referir-me à incoerência de que já tinha falado. Não tentei chamar nada a ninguém, não é essa a minha forma de estar. Não fui muito feliz no exemplo que dei sobre um colega meu de profissão", atirou Conceição esta quarta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da Taça com o Moreirense.

O treinador do FC Porto admitiu ainda alguma apreensão com o estado do relvado em Moreira de Cónegos, onde o FC Porto vai jogar esta quinta-feira. "O estado do terreno, as dimensões do mesmo, tudo isso faz com que seja mais difícil. Mas estamos preparados. Temos de ser pragmáticos e objetivos, porque prevejo muitas dificuldades nas disputas de bola. O nosso objetivo é passar às meias-finais e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Como?

Marcando mais um golo do que o adversário".