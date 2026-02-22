Froholdt celebra o golo que deu os três pontos ao FC Porto.
FC Porto firme na liderança com golo de Froholdt que valeu a vitória frente ao Rio Ave (veja o golo)

Os dragões venceram os vilacondenses por 1-0 e mantêm a vantagem de quatro pontos sobre o Sporting e sete em relação ao Benfica.
O FC Porto venceu este domingo, 22 de fevereiro, o Rio Ave por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga realizado no Estádio do Dragão.

Um golo de Froholdt foi o suficiente para a equipa de Francesco Farioli garantir os três pontos que permitiram aos dragões manter os quatro pontos de avanço em relação ao Sporting e os sete sobre o Benfica.

A verdade é que nos minutos iniciais a equipa portista apanhou alguns sustos na sequência de ataques do Rio Ave, mas também por dificuldades na saída de bola a partir da sua defesa.

Mas aos 22 minutos tudo se começou a compor para o FC Porto, quando através de uma boa jogada coletiva, o dinamarquês Froholdt desviou para o fundo da baliza uma boa jogada em que intervieram Gabri Veiga e o jovem polaco Pietuszewski.

A partir daí os portistas cresceram no jogo, dispuseram de várias oportunidades, entre as quais um remate ao poste por parte de Deniz Gül. O avançado turco havia mesmo de fazer o segundo golo no início da segunda parte, que acabou por ser anulado por fora de jogo, depois de analisado pelo VAR.

À passagem dos 60 minutos, Froholdt esteve muito perto de bisar, mas a bola foi embater no poste.

Os dragões estiveram sempre mais perto do segundo golo, tendo o guarda-redes neerlandês Ennio van der Gow parado um cabeceamento de Pablo Rosario aos 87 minutos e, pouco depois, foi Moffi a rematar ao poste.

Apesar das falhas na finalização, os dragões conseguiram a vitória que os mantêm firmes na liderança, enquanto os vilacondenses somaram a sexta derrota consecutiva.

Veja o golo:

