FC Porto firme na liderança com golo de Froholdt que valeu a vitória frente ao Rio Ave (veja o golo)

O FC Porto venceu este domingo, 22 de fevereiro, o Rio Ave por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga realizado no Estádio do Dragão.Um golo de Froholdt foi o suficiente para a equipa de Francesco Farioli garantir os três pontos que permitiram aos dragões manter os quatro pontos de avanço em relação ao Sporting e os sete sobre o Benfica.A verdade é que nos minutos iniciais a equipa portista apanhou alguns sustos na sequência de ataques do Rio Ave, mas também por dificuldades na saída de bola a partir da sua defesa. Mas aos 22 minutos tudo se começou a compor para o FC Porto, quando através de uma boa jogada coletiva, o dinamarquês Froholdt desviou para o fundo da baliza uma boa jogada em que intervieram Gabri Veiga e o jovem polaco Pietuszewski.A partir daí os portistas cresceram no jogo, dispuseram de várias oportunidades, entre as quais um remate ao poste por parte de Deniz Gül. O avançado turco havia mesmo de fazer o segundo golo no início da segunda parte, que acabou por ser anulado por fora de jogo, depois de analisado pelo VAR.À passagem dos 60 minutos, Froholdt esteve muito perto de bisar, mas a bola foi embater no poste.Os dragões estiveram sempre mais perto do segundo golo, tendo o guarda-redes neerlandês Ennio van der Gow parado um cabeceamento de Pablo Rosario aos 87 minutos e, pouco depois, foi Moffi a rematar ao poste.Apesar das falhas na finalização, os dragões conseguiram a vitória que os mantêm firmes na liderança, enquanto os vilacondenses somaram a sexta derrota consecutiva.Veja o golo: