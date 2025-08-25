FC Porto anuncia renovação de Martim Fernandes até 2030

O FC Porto anunciou esta segunda-feira (25 de novembro) a renovação do lateral direito Martim Fernandes até 2030.O defesa de 19 anos, que veste de azul e branco desde os 11, ficou blindando por uma cláusula de 80 milhões de euros.Na equipa principal desde 2023-24, conquistou já uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira, ambas em 2024.Na temporada transata completou 37 jogos e fez seis assistências, tendo sido nomeado para Golden Boy e considerado o melhor lateral direito sub-21 do mundo pelo Observatório do Futebol (CIES).."O Martim é um filho da casa com uma longa história no FC Porto e com todos os passos bem dados no seu crescimento sustentado numa família que sempre o apoiou nesses passos seguros. Quando assim é temos de valorizar todo o percurso, o Martim é Porto da cabeça aos pés e desejamos que assim continue", afirmou o presidente André Villas-Boas, citado pelo portal do FC Porto.Já Martim Fernandes assumiu-se como portista: "Quero agradecer e dizer que renovar com o meu clube do Coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme por saber que confiam em mim para representar o FC Porto. Estou muito feliz."