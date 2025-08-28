FC Porto anuncia dominicano Pablo Rosario para reforçar o meio-campo

O médio Pablo Rosario, de 29 anos, foi esta quinta-feira, 28 de agosto, anunciado como novo reforço do FC Porto, tendo assinado contrato válido até 2029, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.Os dragões investem pelo novo número 13, que representava o Nice, qualquer coisa como 3,75 milhões de euros pela transferência, verba que pode subir 500 mil euros consoante objetivos. Os franceses ficam ainda com o direito a 15% das mais-valias de uma potencial futura transferência.Natural de Amesterdão, nos Países Baixos, Rosario é internacional pela República Dominicana, uma vez que os seus pais nasceram naquele país das Caraíbas.O médio é um pedido expresso do treinador italiano Francesco Farioli, que o treinou em 2023/24. Foi formado nos neerlandeses do Ajax e do Almere City, mas foi no PSV Eindhoven que se estreou como profissional, em 2017/18, sendo que em 2021/22 se transferiu para os franceses do Nice por seis milhões de euros. .João Gonçalves vai apitar o Sporting-FC Porto. É o primeiro clássico do árbitro de 33 anos.FC Porto anuncia renovação de Martim Fernandes até 2030