Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jota Silva falhou a transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo
Jota Silva falhou a transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo
Desporto

Esteve a um minuto de reforçar o Sporting e agora foi emprestado ao Besiktas até ao final da temporada

Atacante português Jota Silva emprestado pelo Nottingham Forest ao emblema turco, que ficou com opção de compra.
David PereiraLusa
Publicado a
Atualizado a

O futebolista português Jota Silva foi emprestado pelo Nottingham Forest ao Besiktas até ao final da temporada, com o emblema turco a ficar com opção de compra, informaram hoje os dois clubes.

“Foi fechado um acordo com o Nottingham Forest para a transferência temporária do jogador Jota Silva, com opção de compra, até ao final da temporada 2025/26”, lê-se no site do Besiktas.

Depois de ter falhado a sua transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo, o internacional luso, de 26 anos, acabou por seguir para o clube turco, no qual vai encontrar o compatriotas Rafa Silva.

Jota Silva falhou a transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo
O que aconteceu com a (não) inscrição de Jota Silva

Depois de fazer a formação no Sousense, Jota Silva tem passagens por Paços de Ferreira, Sporting de Espinho e Leixões, antes de se estrear na I Liga no Casa Pia, do qual se mudou para o Vitória de Guimarães, que o vendeu na época passada ao Nottingham Forest.

Em março de 2024, Jota Silva conseguiu mesmo ser chamado à seleção portuguesa, sendo utilizado nos particulares com a Suécia e a Eslovénia.

Jota Silva falhou a transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo
Último dia do mercado. Sporting não conseguiu inscrever Jota Silva
Jota Silva
Besiktas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt