E os novos jogadores mais valiosos da I Liga são...

O site transfermarkt fez esta terça-feira uma atualização dos valores de mercado dos jogadores que atuam na I Liga portuguesa e há dois novos futebolistas na liderança deste ranking: o médio benfiquista Enzo Fernández e o guarda-redes portista Diogo Costa, ambos agora avaliados em 35 milhões - ultrapassaram Otávio (FC Porto) e Pedro Gonçalves (Sporting), que se mantêm com um valor de 30ME.

Destaque ainda para a valorização de Marcus Edwards, jogador britânico do Sporting, de 23 anos, que passou a valer 25ME, sendo agora o quinto extremo mais valioso do campeonato português.



Outra das grandes valorizações foi o jovem central benfiquista António Silva, que pegou de estaca no eixo defensivo do xadrez de Roger Schmidt, e viu o seu valor de mercado subir dos 4 para os 15 milhões de euros.

Al Musrati e Vitinha (Sp. Braga), assim como Gonçalo Ramos, Florentino, João Mário (Benfica), Galeno, Pepê (FC Porto), Ugarte, Nuno Santos e Morita (Sporting) também viram os seus valores aumentar.

Em termos de desvalorizações, destaque para as quebras de Paulinho, Ricardo Esgaio, St. Juste (Sporting), João Mário (FC Porto) e Julian Draxler (Benfica).

Eis os 10 jogadores com mais valor de mercado da I Liga:

Enzo Fernández (Benfica) 35M

Diogo Costa (FC Porto) 35M

Otávio (FC Porto) 30M

Pedro Gonçalves (Sporting) 30M

Pedro Porro (Sporting) 25M

Marcus Edwards (Sporting) 25M

Gonçalo Ramos (Benfica) 24M

Rafa (Benfica) 23M

Gonçalo Inácio (Sporting) 23M

David Neres (Benfica) 22M

Evanilson (FC Porto) 22M

Pepê (FC Porto) 22M