É oficial: Ronaldo já assinou pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo com a sua nova camisola ao lado de Musli Al-Muammar, presidente Al-Nassr

Está oficializada a contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube Al-Nassr. Numa fotografia publicada nas redes sociais, o jogador português surge ao lado de Musli Al-Muammar, presidente do clube, com a sua nova camisola nº7.

"Está a fazer-se história. Esta é uma contratação que não só vai inspirar o nosso clube a alcançar ainda mais sucesso, mas também a nossa liga, o nosso país e gerações futuras, rapazes e raparigas a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano, à tua nova casa", lê-se numa publicação na conta em inglês do clube saudita na rede social Twitter, ilustrada com fotos de Cristiano Ronaldo com a camisola '7'.

De acordo com uma fonte próxima do clube saudita à agência France Press, o futebolista de 37 anos assinou um contrato de dois anos e meio que ronda os 200 milhões de euros.

O 'capitão' da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindo contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o segundo lugar da Liga saudita, após 10 jornadas, com 23 pontos, menos dois do que o Al Shabab.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.