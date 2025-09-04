Diogo Dalot lesionou-se e é baixa na seleção nacional. Nuno Tavares é o substituto

O defesa Diogo Dalot, com problemas musculares, foi substituído por Nuno Tavares nos convocados da seleção nacional para os embates com a Arménia e a Hungria, de qualificação para o Mundial2026, anunciou esta quinta-feira, 4 de setembro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Segundo informação oficial da FPF, o lateral direito de 26 anos “acusou desconforto muscular” após o treino de quarta-feira, sob orientação de Roberto Martínez, e foi imediatamente dispensado e autorizado a regressar ao seu clube, o Manchester United.O lugar de Diogo Dalot foi ocupado por Nuno Tavares, da Lazio, que não rumará à Cidade do Futebol, em Oeiras, juntando-se à concentração em Yerevan, capital da Arménia, para onde a comitiva nacional viaja hoje.Portugal inicia a fase de qualificação para o Mundial 2026 no sábado com uma partida frente à seleção arménia no Estádio Vazgen Sargsyan Republican, às 17h00, defrontando a Hungria três dias depois, em Budapeste, a partir das 19h45.Lista dos 23 convocados:- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).- Defesas: Nuno Tavares (Lazio, Ita), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing),- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara)..Seleção nacional defronta Hungria, Irlanda e Arménia no apuramento para o Mundial 2026