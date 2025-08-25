Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
David Gaudu vence 3.ª etapa da Volta a Espanha, Vingegaard continua líder
David Gaudu vence 3.ª etapa da Volta a Espanha, Vingegaard continua líder

O ciclista francês superou o dinamarquês Mads Pedersen em cima da meta. João Almeida está em 11.º lugar da geral, a 16 segundos do camisola vermelha.
 O ciclista francês David Gaudu (Groupama-FDJ) venceu esta segunda-feira, 25 de agosto, a terceira etapa da Volta a Espanha, enquanto o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) foi terceiro e segurou a liderança da classificação geral.

Gaudu, de 28 anos, cumpriu os 134,6 quilómetros entre San Maurizio Canavese e Ceres, em Itália, em 2:59.24 horas, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), segundo, e Vingegaard, que foi terceiro e reteve, por pouco, a camisola vermelha.

Nas contas da geral, o campeão da Volta a França em 2022 e 2023 segue em primeiro, agora com o mesmo tempo de Gaudu, que é segundo, relegando para terceiro o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a oito segundos. O português João Almeida (UAE Emirates) é 11.º, a 16 segundos do líder.

Na terça-feira, a quarta etapa continua fora de Espanha, partindo da cidade italiana de Susa para acabar em França, em Voiron, ao cabo de 206,7 quilómetros.

