David Gaudu vence 3.ª etapa da Volta a Espanha, Vingegaard continua líder

O ciclista francês David Gaudu (Groupama-FDJ) venceu esta segunda-feira, 25 de agosto, a terceira etapa da Volta a Espanha, enquanto o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) foi terceiro e segurou a liderança da classificação geral.Gaudu, de 28 anos, cumpriu os 134,6 quilómetros entre San Maurizio Canavese e Ceres, em Itália, em 2:59.24 horas, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), segundo, e Vingegaard, que foi terceiro e reteve, por pouco, a camisola vermelha.Nas contas da geral, o campeão da Volta a França em 2022 e 2023 segue em primeiro, agora com o mesmo tempo de Gaudu, que é segundo, relegando para terceiro o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a oito segundos. O português João Almeida (UAE Emirates) é 11.º, a 16 segundos do líder.Na terça-feira, a quarta etapa continua fora de Espanha, partindo da cidade italiana de Susa para acabar em França, em Voiron, ao cabo de 206,7 quilómetros.