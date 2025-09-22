Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bola de Ouro: Nuno Mendes e Vitinha entre os dez primeiros. João Neves em 19.º lugar

France Football tem estado a divulgar classificação durante a tarde desta segunda-feira. João Neves é 19.º e ex-leão Gyokeres ficou na 15.ª posição. Vencedor é conhecido à noite.
O vencedor da Bola de Ouro é conhecido esta segunda-feira (22 de setembro) à noite e a organizadora, a revista France Football, tem estado a divulgar progressivamente a classificação.

Já é conhecido que o médio português do Paris Saint-Germain, João Neves, ficou em 19.º lugar.

Mais à frente, na 15.ª posição, ficou o ex-avançado sportinguista Viktor Gyökeres.

Eis a classificação já conhecida da Bola de Ouro:

11.º Pedri (Barcelona/Espanha)

12.º Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)

13.º Harry Kane (Bayern Munique/Inglaterra)

14.º Désiré Doué (PSG/França)

15.º Viktor Gyökeres (Sporting/Suécia)

16.º Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)

17.º Robert Lewandowski (Barcelona/Polónia)

18.º Scott McTominay (Nápoles/Escócia)

19.º João Neves (PSG/Portugal)

20.º Lautaro Martinez (Inter de Milão/Argentina)

21.º Serhou Guirassy (Guiné Conacri/Borussia Dortmund)

22.º Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

23.º Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

24.º Fabián Ruiz (PSG/Espanha)

25.º Denzel Dumfries (Inter de Milão/Países Baixos)

26.º Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

27.º Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

28.º Virgil van Dijk (Liverpool/Países Baixos)

29.º Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

30.º Michael Olise (Bayern Munique/França)

