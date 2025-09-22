Bola de Ouro: Nuno Mendes e Vitinha entre os dez primeiros. João Neves em 19.º lugar

O vencedor da Bola de Ouro é conhecido esta segunda-feira (22 de setembro) à noite e a organizadora, a revista France Football, tem estado a divulgar progressivamente a classificação. Já é conhecido que o médio português do Paris Saint-Germain, João Neves, ficou em 19.º lugar. .Mais à frente, na 15.ª posição, ficou o ex-avançado sportinguista Viktor Gyökeres..Eis a classificação já conhecida da Bola de Ouro:11.º Pedri (Barcelona/Espanha)12.º Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)13.º Harry Kane (Bayern Munique/Inglaterra)14.º Désiré Doué (PSG/França)15.º Viktor Gyökeres (Sporting/Suécia)16.º Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)17.º Robert Lewandowski (Barcelona/Polónia)18.º Scott McTominay (Nápoles/Escócia)19.º João Neves (PSG/Portugal)20.º Lautaro Martinez (Inter de Milão/Argentina)21.º Serhou Guirassy (Guiné Conacri/Borussia Dortmund)22.º Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)23.º Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)24.º Fabián Ruiz (PSG/Espanha)25.º Denzel Dumfries (Inter de Milão/Países Baixos)26.º Erling Haaland (Manchester City/Noruega)27.º Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)28.º Virgil van Dijk (Liverpool/Países Baixos)29.º Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)30.º Michael Olise (Bayern Munique/França)