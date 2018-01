Jiménez queria sair mas encarnados não deixaram

Pub

Presidente do América do México garantiu aos microfones que tentou resgatar o avançado, que estava de acordo em sair da Luz, mas o Benfica não permitiu

Raúl Jiménez vai continuar no Benfica, apesar de não ter sido até ao momento uma primeira escolha de Rui Vitória. O América do México tentou o empréstimo do avançado, ele que foi formado naquele clube e estava disposto a regressar ao seu pais de origem para ter mais minutos e chegar em boa condição ao Mundial.



"Fizemos uma boa oferta. Obviamente que pagaríamos o ordenado, mas infelizmente o Benfica não achou boa ideia. Queríamos que o Raúl voltasse ao clube onde nasceu, mas não conseguimos. Pensámos que seria uma boa opção para o clube e para ele. Falei com o jogador e parecia uma boa ideia, por causa do Mundial . Falámos com o clube, mas disseram que era difícil, pois o Raúl é uma peça importante e não ia sair", revelou Santiago Baños, presidente do emblema mexicano, à Rádio Marca.