Benfica tenta regresso de Di María

O Benfica vai tentar o regresso de Di María à Luz. A informação é revelada esta quarta-feira pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências de jogadores.

O internacional argentino, atualmente com 35 anos, está em final de contrato com a Juventus e pode sair a custo zero. Mas o problema está no alto salário que aufere e no facto de existirem outros emblemas na corrida, inclusivamente da Arábia Saudita, com propostas chorudas. Mas a prioridade do jogador é permanecer na Europa.

Na Juventus, o extremo sul-americano aufere cerca de sete milhões de euros/ano, um salário incomportável para os cofres da SAD encarnada.

Recorde aqui alguns momentos da passagem de Di María pelo Benfica.

Di María chegou à Europa via Benfica em 2007. Durante três temporadas encantou os adeptos, e em 2010 rumou ao Real Madrid, o primeiro grande tubarão europeu que representou - seguiram-se depois o Manchester United, o PSG e a Juventus, onde está atualmente, mas a terminar contrato.

Ao serviço do Benfica, Di María, que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina em dezembro passado, conquistou um campeonato nacional e duas Taças da Liga