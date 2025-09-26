Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pavlidis bisou na Luz
Benfica dá a volta ao resultado e vence Gil Vicente com dois golos de Pavlidis (Veja os golos)

Gilistas inauguraram o marcador, por intermédio de Luís Esteves aos onze minutos. Contudo, Pavlidis empatou aos 18' e deu vantagem aos encarnados aos 26', na conversão de um penálti.
David Pereira
O Benfica abriu esta sexta-feira, 26 de setembro, a 7.ª jornada da I Liga com uma vitória em casa sobre o Gil Vicente (2-1).

Os gilistas, comandados pelo antigo jogador benfiquista César Peixoto, entraram melhor e até inauguraram o marcador, por intermédio de Luís Esteves aos onze minutos.

Contudo, Pavlidis empatou pouco depois, aos 18', e deu vantagem aos encarnados aos 26', na conversão de um penálti.

Este triunfo permite ao Benfica ascender provisoriamente ao segundo lugar, com 17 pontos, menos um que o FC Porto e mais dois que o Sporting, ambos com menos um jogo.

Na próxima jornada há um FC Porto-Benfica.

I Liga
Benfica
Gil Vicente

