Benfica dá a volta ao resultado e vence Gil Vicente com dois golos de Pavlidis (Veja os golos)

O Benfica abriu esta sexta-feira, 26 de setembro, a 7.ª jornada da I Liga com uma vitória em casa sobre o Gil Vicente (2-1).Os gilistas, comandados pelo antigo jogador benfiquista César Peixoto, entraram melhor e até inauguraram o marcador, por intermédio de Luís Esteves aos onze minutos. . Contudo, Pavlidis empatou pouco depois, aos 18', e deu vantagem aos encarnados aos 26', na conversão de um penálti.. Este triunfo permite ao Benfica ascender provisoriamente ao segundo lugar, com 17 pontos, menos um que o FC Porto e mais dois que o Sporting, ambos com menos um jogo.Na próxima jornada há um FC Porto-Benfica.