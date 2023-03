Greve atrasa Benfica na viagem para o Funchal. Rafa ficou em Lisboa

A comitiva do Benfica aterrou no Aeroporto Cristiano Ronaldo com três horas de atraso. Eram 23.48, quando o avião que transporta os jogadores e equipa técnica do dos encarnados chegou ao Funchal, onde no domingo joga com o Marítimo.

O Benfica deveria ter saído de Lisboa às 19.15, mas a greve dos controladores de tráfego aéreo não permitiu manter o plano de voo, com Roger Schmidt e companhia a deixarem a capital apenas às 22.21. A chegada ao Funchal aconteceu assim três horas depois do previsto.

O Benfica joga com o Marítimo no domingo, num jogo da 24.ª jornada da I Liga. Além da ausência de Gonçalo Guedes, que vai ser operado ao joelho esquerdo e ficar fora dos relvados durante um mês e meio, Rafa também é baixa certa. O extremo nem viajou para a Madeira, por estar com gripe.