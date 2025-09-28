Benfica ataca arbitragens de jogos do Sporting: "Não pode ser explicado por coincidências ou erros humanos"

O Benfica expressou este domingo, 28 de setembro, a sua "indignação" pelo que considerou tratar-se de "sucessivos erros de arbitragem" com "um padrão claro" que, em comunicado, os encarnados dizem ser de "prejuízos constantes para o Benfica e benefícios reiterados para o Sporting, com impacto direto na classificação da Liga".Os encarnados lembram ainda o final da época passada, acrescentando que "esta realidade não pode ser explicada apenas por coincidências ou por meros erros humanos", pelo que adverte que se torna "impossível ignorar o padrão de decisões que favorece sistematicamente o Sporting e penaliza o Benfica".No comunicado, o clube da Luz enumera alegados erros em três jogos que favoreceram o Sporting, nomeadamente no sábado com o Estoril, em Famalicão e na Madeira com o Nacional.Eis o comunicado na íntegra:"O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua indignação perante os sucessivos erros de arbitragem verificados neste início de temporada, que têm produzido um padrão claro: prejuízos constantes para o Benfica e benefícios reiterados para o Sporting, com impacto direto na classificação da Liga.A saber:1. Estoril-Sporting – Foi validado um golo em claro fora de jogo, perante a inação do árbitro e de um VAR que falhou na sua função essencial. No mesmo jogo, ficou por assinalar um penálti evidente contra o Sporting.2. Famalicão-Sporting – O jogador Gonçalo Inácio deveria ter sido expulso quando o jogo se encontrava empatado. Mais uma vez, o árbitro foi complacente, beneficiando o Sporting.3. Nacional-Sporting – Quando o Sporting ainda estava em desvantagem, foi expulso um jogador madeirense de forma unanimemente considerada injusta e exagerada, uma vez que o primeiro cartão amarelo não tinha fundamento.Ao longo destas jornadas – sem esquecer o que já se verificara no final da época passada – torna-se impossível ignorar o padrão de decisões que favorece sistematicamente o Sporting e penaliza o Benfica.O Sport Lisboa e Benfica entende que esta realidade não pode ser explicada apenas por coincidências ou por meros erros humanos.Exige-se que a Federação Portuguesa de Futebol e o Conselho de Arbitragem atuem com firmeza, garantindo que os princípios da verdade desportiva e da igualdade de tratamento entre clubes sejam efetivamente respeitados.".Rui Costa reconhece Benfica “aquém do pretendido” no plano desportivo