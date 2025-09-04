Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ayuso ganha 12.ª etapa da Vuelta. Vingegaard e João Almeida separados por 50 segundos na geral
FOTO: EPA/JAVIER LIZON
Desporto

Ayuso ganha 12.ª etapa da Vuelta. Vingegaard e João Almeida separados por 50 segundos na geral

O ciclista espanhol, companheiro de equipa do português, venceu a segunda etapa nesta edição da Volta a Espanha.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ciclista espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) venceu esta quinta-feira, 4 de setembro, a 12.ª etapa da Volta a Espanha, que na classificação geral continua a ser liderada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), seguido do português João Almeida (UAE Emirates), com os mesmos 50 segundos de diferença.

Ayuso, que se impôs pela segunda vez na Vuelta 2025, completou os 144,9 quilómetros entre Laredo e Los Corrales de Buelna em 3:16.21 horas (média de 44,3 km/h), impondo-se sobre a meta ao colega de fuga, o compatriota Javier Romo (Movistar), segundo classificado na tirada.

O pelotão, que integrava Vingegaard, Almeida e os restantes favoritos à vitória final, chegou com mais de seis minutos de atraso, o que permitiu ao dinamarquês manter 50 segundos de vantagem sobre o português, segundo classificado da geral individual, e 56 sobre o britânico Thomas Pidcock (Q36.5), terceiro.

Esta sexta-feira realiza-se a 13.ª etapa, entre Cabezón de la Sal e o Alto de L'Angliru, na extensão de 202,7 quilómetros, que se pode revelar decisiva para a definição do vencedor, uma vez que integra duas contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, a coincidir com a meta.

Ciclismo
Volta a Espanha
João Almeida
Jonas Vingegaard

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt