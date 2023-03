Armindo Araújo e Luís Ramalho já tiveram alta mas sofreram várias fraturas

Carro de Armindo Araújo e Luís Ramalho após acidente no rali de Fafe

Em comunicado enviado à Lusa, Armindo Araújo explica que os exames efetuados permitiram detetar várias fraturas, que vão obrigar a duas intervenções cirúrgicas.

"Estamos relativamente bem, mas as consequências deste nosso acidente são ligeiramente maiores do que as que inicialmente sentimos e pensávamos. Para além de ter partido três costelas, contraí uma fratura ao nível da coluna e outra na mão esquerda e terei de efetuar duas intervenções cirúrgicas dentro de dias para que a recuperação seja mais rápida e eficaz", explicou o piloto natural de Santo Tirso.

O campeão nacional em título diz acreditar que a evolução dos equipamentos de segurança permitiu evitar males maiores.

"Quero, desde já, manifestar o agradecimento possível a todos os que nos prestaram ajuda e cuidaram de nós e destacar também a importância dos equipamentos de segurança que são usados atualmente no desporto automóvel. Sem dúvida que devemos a isso o facto de termos sofrido apenas algumas lesões de menor gravidade", sublinhou Armindo Araújo.

Já o navegador Luís Ramalho sofreu três fraturas nas costelas e uma no pé direito.

"Felizmente, as consequências do nosso despiste são menores face à violência do despiste que tivemos. Tal como o Armindo Araújo, não posso deixar de enaltecer quer a segurança dos atuais carros de rali como dos sistemas de emergência que são usados nos dias de hoje. Tudo funcionou em perfeitas condições. Muito obrigado pelo excelente trabalho de todos aqueles que, desde ontem, nos prestaram ajuda de alguma forma", disse o navegador.

Para já, não foi avançada uma estimativa para o tempo de recuperação antes do regresso à competição.