The World of Banksy: exposição (não)-autorizada fica em Lisboa até final do ano

Na exposição foi feita uma reconstrução do quarto do The Walled Off Hotel, em Belém, na Cisjordânia.

"O público deve estar ciente de que houve uma recente onda de exibições de Banksy, nenhuma das quais consensuais", pode-se ler no site do artista de rua britânico Banksy, seguido de uma lista com várias exposições que o mesmo não autoriza. Entre elas não está a de Lisboa The World of Banksy, patente na Rua Viriato e que vai poder visitar até dezembro de 2023.

Quando se entra, é possível viajar pelo mundo e obras do artista britânico através de réplicas feitas por diversos artistas de rua internacionais. A exposição está organizada por países, começando pelo Reino Unido, passando por França, Itália, Estados Unidos e acabando com Israel e Palestina.

As réplicas são feitas por artistas de rua internacionais que usam a mesma técnica que Banksy, o estêncil. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"Quando o curador começou esta exposição, ele queria que isto fosse imersivo, ou seja, como se a arte pertencesse à parede. Muitas das peças de Banksy foram destruídas ou roubadas. Esta é a única forma de o público descobrir todo o seu trabalho num único local sem ter de viajar", afirmou o diretor artístico, Eliya Akbas, numa conversa com o DN durante uma visita guiada pela exposição.

Os artistas envolvidos usaram a mesma técnica de Banksy, o estêncil, para recriar as peças. O que distingue Banksy de muitos outros artistas de rua é a identidade desconhecida e a forma como transmite uma mensagem. "Banksy sabe quando, onde e como comunicar. O seu trabalho pode ser visto e percebido por qualquer pessoa no mundo. Não precisas de uma educação específica, podes estar em qualquer parte do mundo, seja Europa, Ásia ou América do Sul, para perceber a sua arte", explicou Eliya Akbas.

Como é seu hábito, o artista incógnito fica cerca de um mês num país, espalhando várias peças pela cidade escolhida, que mais tarde são descobertas pelo público. "Para confirmar a autoria, Banksy publica sempre as coisas no Instagram", acrescentou.

Na área da exposição dedicada às obras em França podemos ver o conhecido desenho de Steve Jobs de Banksy com uma tenda ao lado. O original encontra-se no campo de refugiados de Calais, em França, mostrando o fundador da Apple com um saco ao ombro e um computador na outra mão. O pai de Steve Jobs era um imigrante sírio nos Estados Unidos. O diretor artístico da exposição The World of Banksy interpreta esta peça como uma forma do artista relembrar a crise de refugiados e que num campo como o de Calais pode haver alguém como Steve Jobs.

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Numa sala revestida por graffiti feitos por artistas locais, é projetado um vídeo de 8 minutos como homenagem ao artista, mostrando os seus desenhos a ganharem vida. O vídeo inclui obras como o desenho da lata de sopa da TESCO e o Christ with Shopping Bags, onde podemos ver a imagem de Jesus Cristo com sacos de compras. Uma crítica ao consumismo e em especial ao Natal que se transformou numa data específica para o consumismo em massa.

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

No segundo piso, no meio dos desenhos de Banksy feitos em Nova Iorque, foi acrescentada uma peça extra, feita pelos artistas de rua com a forma de uma ratazana no chão, relembrando uma cena de crime. "Nós acrescentámos algumas coisas pela piada. O Banksy é muito conhecido pelas ratazanas e acrescentámos coisas assim para fazer um tributo. Por toda a exposição encontramos pegadas de ratazanas no chão que mostram a direção que os visitantes devem seguir", explicou Eliya Akbas.

Foi também reproduzida a famosa casa de banho que Banksy criou no início da pandemia com os desenhos das ratazanas na sanita e no lavatório.

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mas a atração principal é a reprodução do quarto do The Walled Off Hotel em Belém, na Cisjordânia, - considerado o "hotel com a pior vista do mundo" por ter em frente o muro que separa estes territórios palestinianos de Israel. Na parede por cima da cama, o conhecido graffiti Pillow Fight mostra um soldado israelita e um palestiniano numa luta de almofadas.

Banksy e o uso da imagem

No final da exposição há ainda espaço para uma loja de recordações. Questionado sobre os direitos de autor, o diretor artístico explica que "Banksy vendeu grande parte do seu trabalho, especialmente no início da sua carreira. Ele é contra direitos de autor. Se ele é contra, pode fazer aqui o que quiser".

O diretor artístico Eliya Akbas entre os murais com as réplicas da arte de Banksy feita nos Estados Unidos. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Recentemente, Banksy publicou na sua conta pessoal do Instagram e no seu site pessoal a imagem da montra da loja da Guess que utilizou a sua arte, pedindo para as pessoas irem protestar. "Escrevi "direitos autorais são para perdedores" no meu livro (com direitos autorais) e ainda encorajo qualquer pessoa a usar e alterar a minha arte para seu próprio divertimento pessoal, mas não para fins lucrativos", pode-se ler no site do artista.

A exposição The World of Banksy já passou por várias cidades, incluindo Paris, a qual foi parar à lista de exposições não autorizadas de Banksy, ao contrário de Lisboa, que ainda não apareceu na lista.

"Em setembro, Banksy fez uma publicação a dizer que deixa fazerem cópias dos seus trabalhos. Nós somos os únicos a fazer cópias. Então, acho que aquilo foi para nós. E nunca recebemos nenhuma carta de nenhum advogado a dizer para pararmos", afirmou o curador.

mariana.goncalves@dn.pt