Sarah Polley recebeu um pedido para devolver o Óscar... como partida do dia das mentiras

A realizadora Sarah Polley recebeu, no sábado de manhã, uma carta a pedir para devolver o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, com o filme A Voz das Mulheres, que ganhou na cerimónia dos Óscares deste ano. No entanto, era uma partida do filho de 11 anos para o dia das mentiras.

"Lamentamos informar com o mais profundo pesar: o Óscar que recebeu foi entregue por engano. Damos-lhe mais uma semana para apreciar a sua presença em sua casa, mas depois disso terá de o enviar de volta para Los Angeles, para o darmos ao legítimo vencedor: All Quiet on the Western Front", dizia a carta partilhada pela realizadora no Twitter. "O meu filho jogou baixo no Dia das Mentiras deste ano", comentou.

My eleven-year-old swung low for April Fools Day this year. #AprilFoolsDay pic.twitter.com/WvJxMIRBfL - @realSarahPolley (she/her) (@realsarahpolley) April 1, 2023

O filho de Sarah Polley explicou na carta falsa que tinha acontecido uma situação semelhante à que ocorreu na cerimónia dos Óscares de 2017, em que o prémio foi entregue, por engano, ao filme La La Land e não a Moonlight.

O realizador de All Quiet on the Western Front, Edward Bergen, entrou na brincadeira e escreveu: "Para poupar em custos de envio, como eu vivo fora dos Estados Unidos, a Academia pediu-me para te dar a minha morada para poderes enviar o Óscar diretamente para mim".

Dear Sarah, to save on mailing costs as I live overseas the Academy has asked me to provide you with my address so you can ship the Oscar directly. I will follow up shortly. Ok with you? All best, Edward - Edward Berger (@edward_berger) April 1, 2023

A criança de 11 anos fez questão de acrescentar: "Sentimo-nos mal por enviar esta carta no dia 1 de abril, o que pode ser visto como uma piada, mas vamos enviar uma nova carta para lhe garantir que não é uma piada".