São Carlos já teve outras cores. Obras revelam camarote com papel verde sobre parede original

As obras em curso no Teatro Nacional São Carlos (TNSC) vão modernizá-lo e, no processo, contribuir também para aumentar o conhecimento histórico do teatro de ópera construído à imagem do La Scala de Milão e inaugurado no dia 30 de junho de 1793. Isso mesmo sublinharam a vice-presidente da Património Cultural, Instituto Público (PC , IP), Ana Catarina Sousa, e Conceição Amaral, presidente da Opart, a entidade que gere o TNSC, na visita pública ao edifício na última sexta-feira, no âmbito das Jornadas Europeias do Património que o DN acompanhou. .O TNSC, classificado como monumento nacional desde 1996 e fechado desde julho de 2024 para esta campanha de requalificação de 27 milhões de euros financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PPR), está transformado num estaleiro de obras. As cadeiras da plateia foram retiradas e no seu lugar erguem-se andaimes até ao teto. Este já foi alvo, nos últimos meses, de “limpeza, consolidação e reintegração cromática”. Conforme explica Alexandra Joaquim, coordenadora da equipa da Revivis, a empresa que está a executar o projeto de conservação e restauro, havia manchas e alterações de cor resultantes de infiltrações que foram devidamente tratadas com “repintes e preenchimentos”, dando-lhe nova vida. O teto não é de origem, data do século XIX. . As obras no São Carlos têm permitido pôr à vista as várias camadas criadas ao longo das diferentes campanhas de intervenção – como uma “cebola”, sublinha Conceição\u0010Amaral –, desde que o teatro abriu portas. Originalmente, a sala principal deste teatro de ópera tinha um aspeto diferente daquele que existe hoje, datado de “entre 1850 e 1880, há ali uma janela que nós conseguimos estabelecer com documentos que fazem uma descrição resumida”, diz Cristina Pedrosa, arquiteta da Conservation Practice, a empresa responsável pelo projeto de conservação e restauro. .As chamadas “janelas de sondagens” que foram abertas na sala principal já permitiram fazer “descobertas” sobre os interiores do teatro. “Das sondagens que foram feitas em projeto e agora já durante a empreitada, encontrámos muita coisa”, adianta Inés Carreira, da mesma empresa. “Sabemos que, pelo que encontrámos no teto, a par da primeira campanha, que terá sido a original, de 1793, poderá ter existido uma segunda, intermédia, da qual não tínhamos encontrado registo”, diz Cristina Pedrosa. “A primeira seria azul, a segunda mais em tons de vermelho, e a terceira aquela que vemos hoje”, explica. . Uma das surpresas foi encontrada nos camarotes da primeira ordem, os mais nobres da sala, adjacentes à tribuna real, que estavam cobertos de tecido que foi removido para ser substituído. “Ao retirar integralmente todos os tecidos, encontrámos sobrepostas em camadas esta diversidade de cores, de materiais, de técnicas, infelizmente em muito mau estado de conservação, porque a ideia que dá é que foram arrancadas antes de ser aplicada a seguinte, portanto, sobram pedaços pouco coerentes”, descreve a arquiteta. “Mas, apesar de tudo, tivemos aquelas surpresas de encontrar um camarote verde [água] muito bem preservado, uma parede ainda original que sobreviveu até agora.” Quanto à parede, Inês Carreira diz que “é uma incógnita, teria lá qualquer coisa por cima que a protegeu e que permaneceu durante muito tempo, e que só foi retirada, se calhar, quando foram postos os primeiros tecidos”. As próprias frentes dos camarotes teriam “outro tipo de decoração”. “No fundo”, resume Cristina Pedrosa, “há esta ideia de que o teatro que vemos hoje, muito formal e muito solene, não terá sido sempre assim. Há 150 anos que é assim, mas antes disso seria mais vivo, mais informal, mais alegre”. . A presidente da Opart, a entidade que gere o TNSC, sublinha que havia uma série de lacunas na informação histórica sobre o edifício e, por isso, desde o primeiro momento “estavam previstas essas aberturas de janelas de sondagens”. “Todos os dias estamos a descobrir pinturas mais antigas, cores e tonalidades, formatos decorativos ou metodologias de trabalho que não sabíamos que eram estes”, sublinha. . O tecido novo que vai cobrir os camarotes está a ser produzido em França, e é a única encomenda feita fora de Portugal. “O programa decorativo que temos no teatro, e que vai ficar, é do século XIX. Temos um consultor para esta área que nos ajudou a encontrar um modelo de padrão de época nas manufaturas de Lyon, que funcionam desde o século XVIII”, diz Conceição Amaral. Já os tapetes novos para o foyer, corredores e ordens estão a ser feitos na Fábrica Artesanal de Tapetes Beiriz. . Para além da vertente decorativa, o projeto inclui a modernização da mecânica de cena, com uma nova teia mecanizada, mantendo-se a estrutura original (que já nem o La Scala tem, explicam-nos). “Do ponto de vista da mecânica de cena há uma espécie de revolução, mas ao mesmo tempo tentando manter aquilo que é o projeto original”, explica o arquiteto João Mendes Ribeiro. “Estamos a manter este dispositvo como elemento histórico fundamental, mas queremos que ele possa participar do espetáculo, não é uma coisa museográfica. A ideia é que ele possa também ser útil”, explica.O palco, que tem uma inclinação de 6%, será nivelado, com a possibilidade de inclinação manual. O fosso de orquestra terá mais profundidade e extensão, e permitirá estender o palco ate à plateia. .Toda a nova informação histórica sobre este teatro de ópera, que é um dos mais antigos da Europa, será tratada e partilhada. “Estamos a realizar um documentário sobre o antes, o durante e o depois, e vamos fazer publicações muito específicas”, afirma a líder da Opart. Ana Catarina Sousa, que além de vice-presidente da PC,IP é também professora universitária e investigadora em Arqueologia, diz que “há a intenção, no final de todo o processo, que a informação seja publicada pelas instituições responsáveis. Ainda estamos a pensar no modelo”. .Espera-se que esta segunda fase das obras no âmbito do PRR terminem no prazo exigido, 30 de junho de 2026, que é precisamente o dia e o mês em que foi inaugurado o teatro, em 1793.Haverá ainda uma terceira fase de obras de requalificação dos edifícios anexos, com serviços administrativos, salas de ensaio, refeitório e casas de banho, para melhoria das condições laborais das cerca de 260 pessoas que trabalham no São Carlos. Pela primeira vez na sua história, o teatro terá também ar condicionado.No âmbito deste projeto estão ainda a ser realizadas sondagens arqueológicas, dando a ver o que está por baixo do edifício do teatro. "Lisboa tem sempre aquele momento que é o terramoto de 1755, temos sempre a arqueologia pré e pós terramoto e sabíamos, da informação histórica, que havia aqui uma série de edificado", diz Ana Catarina Sousa. ."Estas sondagens permitem-nos compreender, neste caso, um nível pré-terramoto. Estão ali bem marcados os níveis do incêndio que lhe sucedeu, bem como o urbanismo que existiria aqui, esta calçada, e outras construções, zonas de horta e zonas edificadas, algumas zonas também de canalização, que no fundo são janelas abertas para a Lisboa que estava aqui antes da construção do São Carlos", sublinha Ana Catarina Sousa.Será feito um registo o mais rigoroso possível desta janela da Lisboa pré-século XVIII, mas ela não continuará aberta. "Aqui vai passar uma conduta para o ar condicionado, temos que a ter aqui", adianta Conceição Amaral. . Estima-se que o TNSC reabra em setembro de 2027, após a terceira fase de obras. “Não foi possível cumprir essa fase dentro do prazo de 30 de junho, e agora estamos a encontrar uma solução com o Património Cultural, o Fundo de Salvaguarda e o Governo, a estrutura de missão. Mas acreditamos que não será uma das obras que vai sofrer com o fim do PRR, a 30 de junho de 2026”, diz Conceição Amaral.Mostrar obraA iniciativa “Património Cultural PRR: Entre na obra”, promovida pelo PC, IP no âmbito das Jornadas Europeias do Património, decorreu de 17 a 20 de setembro, e permitu ao público visitar, pela primeira vez, as obras em curso em 18 equipamentos culturais, entre eles o TNSC. “O balanço final desta ação inédita registou perto de três centenas de inscrições (281)”, avança ao DN o instituto, que adianta também que, dado o interesse despertado, “pondera avançar, oportunamente, com uma segunda edição deste programa”. É importante que o público perceba porque é que estão fechados, qual é o objetivo”, diz ao DN a vice-presidente do PC,IP, Ana Catarina Sousa, descrevendo estas obras como “uma das maiores campanhas de intervenção em património edificado ficado em Portugal”. Estão contempladas, nas duas medidas do PRR supervisionadas pelo Patrimóno Cultural, IP, 85 intervenções de valor global de cerca de 240 milhões de euros. "