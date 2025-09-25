Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inês Carreira e Cristina Pedrosa da empresa Conservation Pratice, responsável pelo projeto de conservação e restauro, e Alexandra Joaquim, coordenadora da equipa da Revivis, no camarote onde foi encontrada a parede original em madeira com papel verde água.
Cultura

São Carlos já teve outras cores. Obras revelam camarote com papel verde sobre parede original

TNSC está encerrado desde julho de 2024 para obras do PRR. Mas abriu portas ao público para mostrar os trabalhos em curso no âmbito das Jornadas Europeias do Património, que tiveram 281 inscrições.
Publicado a
