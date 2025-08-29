Recebida entre “boos e bravos” em Avignon, 'NÔT' chega aos palcos nacionais

"Foi intenso, houve uma tensão grande no público, nos primeiros dias. Depois, nos últimos três, já foi tudo mais calmo. Nos primeiros dias estivemos entre boos e bravos. Acho que foi uma experiência inédita”, conta Marlene Monteiro Freitas sobre a reação do público ao espetáculo de dança contemporânea NÔT, criado por ela para a abertura do Festival d’Avignon e que estreou no passado dia 5 de julho. Nas primeiras duas apresentações, descreve, “não havia meio termo, zona de indiferença, mediana ou morna. Era entre o quente e o gelo, entre a raiva e a emoção, entre o gostar e o não gostar. E depois, nos três últimos dias, já tivemos uma receção, no geral, muito calorosa.” Mas a premiada coreógrafa e bailarina cabo-verdiana diz que já ia preparada. “Aquele espaço em Avignon tem esta cultura de público. Portanto, já havia uma expectativa de que pudesse acontecer qualquer coisa. Mas nunca sabemos o que é que aquilo que fazemos vai produzir no público.”Os espetadores portugueses poderão agora ter a sua própria experiência, uma vez que esta última criação da coreógrafa vai subir aos palcos nacionais em setembro, primeiro na Culturgest, em Lisboa, entre os dias 11 e 14 , e depois no Teatro Municipal do Porto/Rivoli, a 19 e 20.A participação de Marlene Monteiro Freitas em Avignon surgiu de um convite do diretor artístico, o português Tiago Rodrigues, que na edição de 2025 do festival decidiu dar destaque à língua árabe. Estava dado o mote para o início do trabalho de pesquisa da coreógrafa, que foi reler As Mil e Uma Noites, obra clássica da literatura árabe que reúne um conjunto de histórias e contos populares. . “Tinha lido a obra na minha adolescência e tinha a sensação, primeiro, que não me lembrava de nada e que, na altura, talvez tivesse sentido algum pudor em ler algumas histórias, porque senti que talvez não fossem para a minha idade. O que é muito contraditório, porque depois há toda esta produção ‘hollywoodiana’ que é quase mais forte do que o próprio livro. As pessoas pensam nas Mil e Uma Noites através das produções de Hollywood, e quando se lê a obra dá-se conta do mundo que está para além destas imagens mais familiares”, diz ao DN. As Mil e Uma Noites e outras leituras “à volta do livro” foram apenas o ponto de partida da coreógrafa, porque NÔT, que significa “noite” em crioulo cabo-verdiano, explora conceitos bastante mais abstratos, sempre através do movimento, música, cenários e figurinos. “O espetáculo parte de duas ideias que estão relacionadas, que é a ideia da noite, no sentido mais geral, e a ideia das Mil e Uma Noites. Ou seja, nós não estamos a trabalhar apenas sobre a obra Mil e Uma Noites, mas também sobre a ideia da noite, sobre esta zona de quase suspensão, de um enquadramento qualquer que é o dormir, que é o sono, que é o sonho, que são as histórias que nos acontecem ou que fazemos acontecer à noite. Mas também esta ideia da noite como zona de tensão quase que entre o obscuro e a luz, entre aquilo que é a realidade e a ficção”, explica Marlene Monteiro Freitas. .A coreógrafa explora em NÔT este espaço de “alteridade, onde não há muitas certezas. “Por exemplo, muitas vezes de noite perdemos as nossas referências, e uma coisa muito pequenina pode parecer mais gigantesca, há coisas que nos parecem possíveis à noite e depois de manhã já nos podem parecer impossíveis, e esta zona que é o sonho, esta zona de tensão, dá acesso a um certo jogo de alteridade que a mim me interessava. Também acho que a ideia desta perda de referências que acontece muitas vezes à noite, quer pelo jogo de luz e sombras, mas também pelo sonho, ligava à ideia dos contos das Mil e Uma Noites. Então, fiz este paralelo”.Nestas histórias dentro de uma história das Mil e Uma Noites , também se perde “o fio à meada” e abre-se caminho a outras explorações. “Há esta ideia da suspensão, da ciclicidade, porque as histórias continuam, noite após noite, Xerazade conta as histórias ao rei para a sua própria sobrevivência”. Esta “sobrevivência”, explica, pode ser inclusivamente da própria peça. “É quase uma sobrevivência artística. Se não se consegue manter o público com uma certa curiosidade, com um certo desejo de ver mais, as pessoas também desistem, não é? A própria obra não sobrevive”.Mas uma coisa é o significado que a coreógrafa e os seus bailarinos dão ao trabalho que desenvolveram, e outra é como é visto pelo público. “A peça não tem um destino predefinido, tem sim um movimento que é gerido entre a ideia e a constituição da obra, até ao seu encontro com o público. É como eu digo, tudo o que as pessoas dizem sobre uma peça é verdade, só pode ser verdade. Pode não ser a minha verdade, mas ela está lá para a projeção das pessoas”, diz Marlene Monteiro Freitas . . A coreógrafa também participou na encenação e na conceção dos figurinos de NÔT, num espetáculo interpretado Marie Albert, Joãozinho da Costa, Miguel Filipe, Ben Green, Henri “Cookie” Lesguillier, Tomás Moital, Rui Paixão e Mariana Tembel. A também bailarina não exclui, no entanto, a possibilidade de vir a pisar o palco, até porque considera as peças que cria “seres vivos”, alvo de “acertos contínuos que vão diminuindo com o tempo”. A diferença como motor da criaçãoO trabalho de Marlene Monteiro Freitas tem sido reconhecido nacional e internacionalmente. Em 2017 recebeu o Prémio SPA de Coreografia pela obra Jaguar, nesse mesmo ano foi distinguida pelo Governo de Cabo Verde, em 2018 foi premiada com um Leão de Prata pela Bienal de Veneza, em 2020 a peça Bacantes recebeu o Prémio de Melhor Performance Internacional da Les Prémis de la Critica d'Arts Escèniques de Barcelona, e, em 2022, recebeu os prémios Chanel Next e Evens de Artes. “Metamorfose” e “deformação” têm sido palavras utilizadas para descrever o trabalho coreográfico da artista. “Deformação, surge sempre este termo, mas não é nunca o ponto de partida. A metamorfose é o ponto de partida, a transformação. E o meu desejo está sempre nesta zona onde coisas diferentes, figuras e histórias, possam coexistir no mesmo espaço, não eliminando a tensão entre elas, se calhar até reforçando a tensão entre elas, mas para produzirem qualquer coisa outra. Porque eu acho que é possível que a diferença seja um motor de criação”, sublinha. Marlene Monteiro Freitas vai abrir e fechar a programação da Culturgest entre setembro de 2025 e janeiro de 2026. Depois de NÔT, a peça Canine Jaunâtre 3 fechará o novo ciclo de programação da instituição, nos dias 24 e 25 de janeiro. Trata-se de uma coreografia feita originalmente para os 15 bailarinos da Batsheva Dance Company, e que depois a coreógrafa adaptou para os 25 elementos do Ballet de l’Opéra de Lyon, a companhia que interpretará a peça em Lisboa. . “Será uma estreia em Portugal. Foi criado em 2018. Chama-se Canine Jaunâtre 3 e o título surgiu da ideia de um dente forte, de um dente que morde, de um dente afiado, de um dente potente, mas adoentado. Ou seja, esta relação entre aquilo que pode, tem a potência de morder, e, ao mesmo tempo, não tem a força que é suposto ter. Qualquer coisa de forte e doente ao mesmo tempo”, explica Marlene Monteiro Freitas.“Pensei na peça como um jogo entre duas equipas, em que a terceira parte, o número 3, pode definir muita coisa, desde manipulação do jogo, dos resultados, desde aceitar as regras ou redefini-las. Havia essa ideia de uma terceira parte que define, que redefine as regras e, ao mesmo tempo, que está ausente.” .Foi na sequência desta criação de 2018, que a coreógrafa criou o projeto, (un)common ground, dedicado “à circunscrição cultural do conflito israelo-palestiniano. Programamos exposições com vários artistas, também promovemos a tradução de alguns autores que tenham trabalhado sobre este tema”. Sobre o agravamento da situação em Gaza, diz que “os acontecimentos mais recentes deram a ver ao mundo coisas que já existiam há várias décadas, gerações e gerações. Evoluiu, e ao mesmo tempo com elementos que já existiam, um desejo de incompreensão da situação, uma espécie de apagamento”.A\u0010peça NÔT, produzida pela estrutura P.O.R.K de que é cofundadora e com coprodução do Festival d’Avignon, Culturgest e outras instituições culturais, continuará a circular por outras cidades europeias. A coreógrafa diz que tem tido “a sorte de ter convites que muitas vezes ultrapassam a imaginação”, no entanto, tem um desejo que gostaria de concretizar: “Quando observo as turnês, tenho imensa pena de não poder ir mais vezes apresentar o trabalho em Cabo Verde, ir mais vezes ao continente africano. Porquê França, Alemanha, Itália, Espanha, Finlândia, Coreia, Taiwan, Japão etc., e não Cabo Verde, Congo, Moçambique e Guiné?”.