Rapper Lil Poppa morre aos 25 anos

O óbito está sob investigação depois de o músico ter sido encontrado sem vida em Atlanta.
O rapper norte-americano Lil Poppa foi encontrado sem vida em Atlanta esta quinta-feira, 19 de fevereiro, de acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Fulton, citado pela CNN.

A morte do músico de 25 anos, muito popular da Flórida, foi declarada pouco depois das 11h00, sendo que está agora a ser investigada pelas autoridades.

Lil Poppa, cujo nome real era Janarious Mykel Wheeler, ficou conhecido por temas como Blessed, I Guess e Under Investigation.

No início desta semana, tinha anunciado na sua conta de Instagram o lançamento do videoclipe de seu single Out Of Town Bae, numa publicação que conta com mais de milhão de seguidores.

