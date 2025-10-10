Morreu John Lodge, a voz dos The Moody Blues. Tinha 82 anos

John Lodge, vocalista e baixista dos The Moody Blues, morreu 82 anos, de acordo com um comunicado da sua família difundido esta sexta-feira, 10 de outubro."É com a mais profunda tristeza que anunciamos que John Lodge morreu repentina e inesperadamente. John morreu em paz, rodeado pelos seus entes queridos, ao som de The Everly Brothers e Buddy Holly", diz o comunicado."Todos os que conheceram este homem bondoso sabem que o seu amor pela mulher Kirsten e pela sua família eram o que mais importava para ele, acima da sua paixão pela música e pela sua fé. Vamos sempre sentir falta do seu amor, do seu sorriso, da sua bondade e do seu apoio incondicional e infinito. Estamos de coração partido, mas vamos seguir em frente em paz, rodeados pelo amor que ele tinha por cada um de nós", conclui o comunicado.John Lodge nasceu em Birmingham em 1943, tendo se juntado aos The Moody Blues em 1966, onde permaneceu até à última atuação da banda em 2018, antes da morte de um dos cinco fundadores, Ray Thomas.Lodge participou em alguns dos temas mais conhecidos do grupo, como "Nights In White Satin", "Question" e "Isn't Life Strange", no entanto também teve alguns projetos a solo, nomeadamente os álbuns "Natural Avenue" (1977), "10,000 Light Years Ago" (2015) e "Days of Future Passed - My Sojourn" (2023), além de "Blue Jays" (1975) ao lado de Justin Hayward.The Moody Blues venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo, com "Nights in White Satin" a ser uma das músicas mais famosas da banda. O seu último álbum de estúdio foi "December", em 2003.