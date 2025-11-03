Morreu a atriz Diane Ladd, estrela de 'Alice Já Não Mora Aqui' e mãe de Laura Dern. Tinha 89 anos

Morreu, aos 89 anos, Diane Ladd, atriz norte-americana nomeada três vezes para os Óscares.A notícia da morte foi anunciada esta segunda-feira, 3 de novembro, pela própria filha, Laura Dern, que divulgou um comunicado a informar que a sua mãe e ocasional colega de elenco havia falecido em casa em Ojai, na no estado norte-americano da Califórnia.Laura Dern, que considerou Diane Ladd a sua "heroína incrível" e "uma mãe extremamente generosa", não divulgou a causa da morte."Foi a melhor filha, mãe, avó, atriz, artista e espírito empático que só os sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados por tê-la. Agora ela está a voar com os seus anjos", acrescentou. Diane Ladd teve uma longa carreira na televisão e no teatro antes de alcançar o estrelato no cinema com o filme Alice Já Não Mora Aqui, de Martin Scorsese, lançado em 1974. A interpretação da frontal e mal-humorada Flo valeu-lhe uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz Secundária.Nas décadas seguintes continuou a aparecer em dezenas de filmes, tendo voltado a ser nomeada para Melhor Atriz Secundária pelos papéis que desempenhou em Wildheart e Rambling Rose.