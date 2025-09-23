Morreu, aos 87 anos, a atriz Claudia Cardinale

Morreu, aos 87 anos, a atriz italiana Claudia Cardinale, informou esta terça-feira a agência de notícias Ansa.A artista nasceu em Tunes, na Tunísia, no seio de uma família siciliana, e a sua primeira língua foi o francês no tempo do Protectorado Francês da Tunísia (1881-1956).A atriz, que iniciou a carreira em Itália no final da década de 1950, entrou em mais de 150 filmes.Após se ter estreado num papel secundário com a estrela egípcia Omar Sharif em Goha (1958), Cardinale tornou-se uma das atrizes mais conhecidas de Itália, com papéis em filmes como Rocco e os Seus Irmãos (1960), A Rapariga da Mala (1961), Cartouche (1962), O Leopardo (1963) e 8½ de Fellini (1963).Atuou também em diversos filmes de Hollywood: Blindfold (1965), Lost Command (1966), The Professionals (1966), Don’t Make Waves (1967) com Tony Curtis, The Hell with Heroes (1968) e no western Once Upon a Time in the West (1968), uma produção conjunta dos EUA e de Itália.No regresso à Europa recebeu o prémio David di Donatello de Melhor Atriz pelos seus papéis em Il giorno della civetta (1968) e como prostituta ao lado de Alberto Sordi em Uma Rapariga na Austrália (1971).Mais tarde, Claretta (1984) valeu-lhe o Prémio Nastro d'Argento para Melhor Atriz.Em 2010, Cardinale recebeu o prémio de Melhor Atriz no 47.º Festival Internacional de Cinema "Laranja de Ouro" de Antalya por interpretar uma idosa italiana que acolhe uma jovem estudante turca em Signora Enrica.Ativista dos direitos das mulheres, eraembaixadora da boa vontade da UNESCO para a Defesa dos Direitos das Mulheres desde março de 2000.Em fevereiro de 2011 foi nomeada pela revista Los Angeles Times uma das 50 mulheres mais bonitas da história do cinema.