Morreu, aos 53 anos, o ator Eric Dane, Mark Sloan de 'Anatomia de Grey'

Morreu esta quinta-feira, 19 de fevereiro, o ator Eric Dane, que se notabilizou pela participação em séries como Anatomia de Grey e Euphoria. Tinha 53 anos.O artista sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa cujo diagnóstico foi tornado público há menos de um ano.Uma das personagens mais conhecidas que interpretou foi Mark Sloan, da série Anatomia de Grey, durante mais de uma década.O artista tinha duas filhas ainda menores de idade."Ele passou os últimos dias cercado por amigos queridos, a sua esposa dedicada e as suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", indica um comunicado dos seus representantes, no qual é requerida privacidade à família enlutada."Ao longo da sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da consciencialização e da investigação, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente a sua falta e seremos sempre recordados com carinho. Eric adorava os seus fãs e está eternamente grato pela efusão de amor e apoio que recebeu", acrescenta a nota.