Músico Rick Davies, fundador dos Supertramp morreu aos 81 anos
Cultura

Músico Rick Davies, fundador dos Supertramp morreu aos 81 anos

Fundador, vocalista e compositor dos Supertramp, morreu no sábado, "depois de ter lutado contra um mieloma múltiplo durante mais de 10 anos", informou a banda.
DN/Lusa
O músico Rick Davies, um dos fundadores da banda britânica Supertramp, morreu no sábado, aos 81 anos, anunciou esta segunda-feira, 8 de setembro, um comunicado oficial do grupo.

No documento divulgado pela banda através das redes sociais, é dito que Rick Davies, fundador, vocalista e compositor dos Supertramp, morreu no sábado, "depois de ter lutado contra um mieloma múltiplo durante mais de 10 anos".

O cantor e pianista, nascido no Reino Unido em 1944, morreu na casa onde residia em Long Island, Estados Unidos.

Rick Davies fundou os Supertramp em 1969 com o guitarrista Richard Palmer, o baterista Robert Millar e o cantor e baixista Roger Hodgson.

Os Supertramp alcançaram êxito mundial no final da década de 1970 com o álbum "Breakfast in America", vencedor de dois prémios Grammy.

A banda separou-se em 1988, após uma digressão mundial, antes de se voltar a reunir no final da década de 1990.

"A música e o legado de Rick continuam a inspirar e são uma prova de que as grandes canções nunca morrem", afirmou a banda no mesmo comunicado.

