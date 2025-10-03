Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois cartazes separados (e unidos) por 130 anos de história.
Cultura

Lumière na era digital

Muito mais do que uma colagem de pequenos filmes, 'Lumière - A Aventura Continua! 'é um estudo sobre as componentes práticas, técnicas e formais dos primeiros filmes — são memórias com 130 anos.
João Lopes
Cinema
